ROMA, COCKTAIL E CAZZOTTI – ALTRO WEEKEND DI VIOLENZA NELLA MOVIDA DELLA CAPITALE: A CENTOCELLE, È SCOPPIATA UNA RISSA TRA 20 PERSONE FUORI DA UN LOCALE NOTTURNO, CON UN UOMO RICOVERATO IN OSPEDALE IN CONDIZIONI GRAVI – A PIAZZA BOLOGNA, 5 PERSONE SONO STATE COINVOLTE IN UNA LITE CON UN RAGAZZO PORTATO AL PRONTO SOCCORSO PER LA FRATTURA DI UNA VERTEBRA – GLI ABITANTI DELLA ZONA: “È UN INFERNO, NON SI DORME”

Marco De Risi per "il Messaggero"

RISSA

Due risse in altrettanti quartieri che hanno registrato due feriti gravi. Ad interessarsi ad entrambi i casi è la polizia che ha arrestato alcuni rissosi ma è comunque alla ricerca di qualcuno che è riuscito a fuggire. L'episodio, forse, più grave è quello che si è registrato lungo viale della Primavera fuori un locale notturno. Almeno 20 persone, dalle testimonianze nordafricani, se le sono date di santa ragione, sul marciapiede poco distante. Sono stati i residenti, una volta sentite le urla e le grida dei feriti, a chiamare i soccorsi.

RISSA

«Stavo dormendo - racconta un residente - quando sono stato svegliato dai rumori che provenivano dalla strada. Ho alzato la serranda e ho visto una bolgia. Almeno una ventina di persone che si prendevano a calci e pugni e si tiravano anche per i capelli». Su viale della Primavera sono accorsi numerosi equipaggi della polizia arrivati in tempo per bloccare una decina di facinorosi. Gli agenti hanno constatato che c'erano due feriti che sanguinavano a terra. Per questo sono state chiamate le ambulanze.

Uno dei feriti, ora, si trova al policlinico Casilino in gravi condizioni. Presenta un edema alla testa e per questo la prognosi è riservata. Il secondo ferito, anche lui nordafricano, ha un taglio alla testa ma non è grave: è stato trasportato su un'ambulanza al Sandro Pertini di via dei Monti Tiburtini. È entrato al pronto soccorso in codice giallo.

LE INDAGINI

Piazza Bologna

Intanto, la polizia ha ricostruito i motivi della rissa che sarebbero legati al mancato ingresso nel locale dove c'era una festa. In pratica un gruppo di persone ubriache voleva entrare per forza nel locale anche se i posti erano esauriti. Da qui la mega rissa. La polizia sta cercando altre persone che si sono allontanate dal posto. Sempre verso le 3, si è verificata un'altra rissa su un tratto di via Michele di Lando, traversa di piazza Bologna: un altro luogo pieno di universitari e molto battuto dalla movida notturna.

Rissa a piazza Bologna

La segnalazione che è arrivata alla polizia è stata di una rissa fra almeno cinque persone. Ecco che le Volanti si sono recate sul posto trovando sul marciapiede ancora qualche ragazzo intento a picchiarsi. Una donna di 30 anni è finita in manette perché non solo ha partecipato all'aggressione ma ha anche opposto resistenza agli agenti. In questo caso c'è stato un ferito: un ragazzo italiano di 24 anni che ha riportato la frattura di una vertebra. Il giovane è stato portato al Sandro Pertini ed è sotto osservazione a causa della frattura. La polizia sta ricercando altre persone che hanno partecipato alla rissa di via Michele Di Lando.

Rissa a piazza bologna 2

Un problema quello della movida nella zona di piazza Bologna e vie limitrofe che risentono della presenza di molti ragazzi che il sabato e la domenica si ubriacano e hanno comportamenti violenti. «È un inferno, non si dorme», dicono gli abitanti. Sempre un altro problema della zona è la tanta microcriminalità che gravita attorno alla stazione Tiburtina. Piccoli delinquenti, rapinatori, ladri d'appartamento si aggirano per