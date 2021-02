24 feb 2021 18:23

A ROMA COME A PARIGI, I PISCHELLI SI MENANO PER NOIA (E PER SFOGARE LA RABBIA) - NELLE BANLIEU, E' SCOPPIATA LA GUERRA TRA BANDE DI RAGAZZINI: UCCISI A COLTELLATE UN 13ENNE E UNA 14ENNE - IL COPRIFUOCO ANTI-COVID INVECE DI FRENARE GLI SCONTRI LI HA RESI ANCORA PIÙ CRUENTI - UNA QUARANTINA DI RAGAZZINI, TUTTI FRA I 13 E I 16 ANNI, SI SONO DATI APPUNTAMENTO PER UNA MEGA RISSA ED E' STATA UCCISA UNA RAGAZZINA CHE PROVAVA A DIVIDERE DUE LITIGANTI…