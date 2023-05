ROMA È UN FAR WEST, EPPURE È DA 57 GIORNI SENZA PREFETTO – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA RINVIATO LA DECISIONE SULLA NOMINA DEL SUCCESSORE DI BRUNO FRATTASI, PASSATO ALLA GUIDA DELL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA – IN POLE PER LA POLTRONA C’È L’ATTUALE CAPO DELLA POLIZIA, LAMBERTO GIANNINI: PER FARGLI DIGERIRE IL “DECLASSAMENTO”, PIANTEDOSI GLI AVREBBE ASSICURATO POTERI SPECIALI PER IL GIUBILEO 2025 – IN PISTA ANCHE I PREFETTI DI PALERMO, MARIA TERESA CUCINOTTA, E DI NAPOLI, CLAUDIO PALOMBA…

Estratto dell'articolo di R. Fr. per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

PALAZZO VALENTINI - SEDE DELLA PREFETTURA DI ROMA

Un’altra fumata nera. Adesso Roma è senza prefetto da 57 giorni. Il Consiglio dei ministri di ieri sera non ha affrontato la questione che probabilmente è stata rinviata alla settimana prossima. Lo aveva già ipotizzato in mattinata lo stesso ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in Prefettura, spiegando che la nomina sarebbe potuta avvenire ieri pomeriggio o fra qualche giorno. […]

Una situazione che non si risolve dal 9 marzo scorso quando Bruno Frattasi è stato nominato direttore dell’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale lasciando così Palazzo Valentini dove il suo posto in via provvisoria è stato preso dal vicario Raffaela Moscarella, al quale ieri è andato il plauso di Piantedosi per come sta gestendo un momento non semplice.

lamberto giannini foto mezzelani di bacco gmt294

Nel frattempo secondo alcune indiscrezioni da ieri in cima all’elenco dei papabili per diventare prefetto della Capitale è tornato l’attuale capo della polizia Lamberto Giannini, al quale sarebbero assegnati poteri speciali ed esecutivi per il prossimo Giubileo 2025 in modo da compensare quello che è inevitabilmente un declassamento.

Prima di guidare la polizia di Stato Giannini è stato capo dell’Antiterrorismo, è il fondatore del Casa, il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, nonché ha una lunga esperienza come investigatore di punta proprio alla Questura di Roma. Secondo voci non confermate fino a qualche giorno fa per il capo della polizia ci sarebbe stato anche un incarico come consigliere dello Stato, lo stesso ricoperto dall’ex ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

lamberto giannini foto di bacco

[…]

In lizza ci sarebbero tuttavia anche Maria Teresa Cucinotta, attuale massimo rappresentante dello Stato a Palermo, e con lei in prima fila ci sarebbero sempre il prefetto di Napoli Claudio Palomba, insieme con Claudio Sgaraglia, responsabile degli Affari interni e istituzionali del Viminale, e con il vice capo della polizia Vittorio Rizzi. Con loro anche Laura Lega, capo dipartimento nazionale dei vigili del fuoco. […]

bruno frattasi foto di bacco il ministro piantedosi in aula claudio palomba bruno frattasi prefetto di roma foto di bacco