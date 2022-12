ROMA FUORI DI TESTA – NELLA CAPITALE IL PIÙ ALTO TASSO DI LITIGIOSITÀ: TRA TRAFFICO, MONNEZZA, DISAGI E DISAGIATI VARI CI VUOLE IL PELO SULLO STOMACO PER VIVERE NELL’URBE - LA CLASSIFICA SULLA QUALITÀ DELLA VITA PUBBLICATA DAL "SOLE 24 ORE": PER LA CITTÀ ETERNA NON ARRIVANO RISULTATI LUSINGHIERI NEMMENO SUL FRONTE DELLA GIUSTIZIA E DELLA SICUREZZA DOVE PERDE UN POSTO STABILENDOSI IN PENULTIMA POSIZIONE (106)…

Roma "maglia nera" per il tasso di litigiosità: nella classifica della 33° edizione dell'indagine sulla qualità della vita 2022, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore, la Capitale si piazza all'ultimo posto - il 107esimo - per le cause civili iscritte nei tribunali ogni 100mila abitanti. Ma per la Città Eterna, non arrivano risultati lusinghieri nemmeno sul fronte della giustizia e della sicurezza dove perde un posto stabilendosi in penultima posizione (106).

Complessivamente, sulle 107 province prese in esame dalla classifica sulla qualità della vita, per Roma non ci sono buone notizie: in generale perde ben 18 posizioni e si colloca al 31° posto. In particolare, male anche sul fronte "ambiente e servizi" che registra il 48° posto perdendo ben 20 posizioni. E pure nel settore "cultura e tempo libero": qui altre 20 posizioni perse, pur mantenendo il 23° posto. E poi ancora: 41° posto per "ricchezza e consumi", pur guadagnando un punto. Miglior performance invece - collocandosi al terzo posto - per "affari e lavoro" che vede una crescita di sette posizioni in classifica, e per "demografia e società"

