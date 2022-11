A ROMA LA GENTE SCAMBIA LE FONTANE PER PISCINE PRIVATE - CI RISIAMO: UN GIOVANE È STATO RIPRESO MENTRE FA IL BAGNO NELLA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI, A PIAZZA NAVONA - IL FILMATO, CHE È DIVENTATO VIRALE SUI SOCIAL, SAREBBE STATO GIRATO A NOTTE FONDA PER ELUDERE L'INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE - MENTRE IL SINDACO GUALTIERI RONFA, SI CONSUMA L'ENNESIMO EPISODIO DELLA MALAMOVIDA IN CENTRO - VIDEO

bagno nella fontana dei quattro fiumi 1

Estratto dell'articolo di Giampiero Valenza per “il Messaggero”

Il nuovo sfregio alla Capitale è avvenuto su uno dei suoi gioielli più belli. […]Un giovane si è fatto il bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona, […] davanti agli amici che, in preda alle risate, hanno ripreso tutto grazie agli smartphone.

LA SEQUENZA

Mentre il giovane, in mutande, si lavava immergendosi in acqua, si sente una ragazza che, ridendo, dice: «È un pazzo, lo devono rintanare». […] Si tratta di un nuovo colpo ai monumenti della città, trattati come se fossero una delle attrazioni di un parco divertimenti e non con il rispetto che merita la storia e la cultura del luogo. La piazza, al momento delle riprese, era totalmente deserta.

bagno nella fontana dei quattro fiumi 7

Quindi, è molto probabile che il blitz nella Fontana da parte del giovane e del gruppo di ragazzi sia stato fatto a notte inoltrata, proprio per evitare che le forze dell'ordine potessero fermarlo per tempo. Un ennesimo esempio della malamovida che affolla il centro e che approfitta dei suoi monumenti.

I PRECEDENTI

bagno nella fontana dei quattro fiumi 6

[…] Quest' estate si sono ripetuti più volte gli episodi di giovani che si sono fatti il bagno nelle fontane pubbliche, trattandole come se fossero lavapiedi o piscine pubbliche. Lo scorso 21 maggio una coppia ha fatto il bagno sempre nella fontana del Gianicolo. Lui boxer, lei in costume. Entrambi ripresi con lo smartphone. Il 10 giugno, un video (pubblicato anche in questo caso sulla pagina Facebook Welcome to Favelas) ritraeva due giovani alla fontana di piazza della Repubblica, lui intento a urinare e lei a fare il bagno in topless.

bagno nella fontana dei quattro fiumi 5

A luglio anche la fontana di Trevi è stata teatro di diverse bravate. La più grave la sera del 18 luglio, quando un 40 enne romano, in maglietta e costume, si è tuffato per due volte nella vasca del celebre monumento. In quell'occasione la polizia aveva elevato al vandalo due multe da 200 euro, due Daspo (con l'imposizione di tenersi lontano da quell'area) e una denuncia penale per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale […]

bagno nella fontana dei quattro fiumi 3 bagno nella fontana dei quattro fiumi 2 bagno nella fontana dei quattro fiumi 4