18 ott 2021 08:30

LA ROMA DEI GIUSTI - TUTTI IN LACRIME PER “MOTHERING SUNDAY”, COMPLESSA STORIA DI AMORI PERDUTI E COMPLICAZIONI LETTERARIE DIRETTA DALLA FRANCESE EVA HUSSON, INTERPRETATO DA DUE GIOVANI STAR COME L’INCANTEVOLE AUSTRALIANA ODESSA YOUNG E JOSH O’CONNOR, GIÀ SUPERPREMIATO COME PRINCIPE CHARLES IN “THE CROWN”, RAFFORZATI DA PRESENZE IMPORTANTI COME OLIVIA COLMAN, COLIN FORTH E LA MITICA GLENDA JACKSON . CAST PERFETTO, COMMOVENTI FIRTH E LA COLMAN, BELLISSIMA MUSICA DI MORGAN KIBBY