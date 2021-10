1 - SI FA SPEDIRE 10 LITRI DI DROGA DELLO STUPRO, FERMATO 46ENNE

Dal “Corriere della Sera”

Si era fatto spedire un pacco contenente dieci litri della cosiddetta «droga dello stupro» (Gbl) attraverso un corriere, estraneo ai fatti. Peccato per lui che i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona e di quella di Frontiera di Roma Fiumicino hanno scoperto tutto e lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il pacco, spedito in modo anonimo, era destinato a un quarantaseienne di Ancona che, nelle prime ore di venerdì, era andato a ritirarlo al centro di smistamento come se nulla fosse. Di certo, non si aspettava certo di essere subito fermato e arrestato dagli agenti che gli hanno sequestrato i dieci flaconi da un litro da cui poter ricavare 12 mila dosi: sul mercato, avrebbero fruttato 36mila euro.

Dalle perquisizioni successive, sono state sequestrate anche numerose siringhe da insulina prive di ago, utili per il dosaggio del Gbl, nonché sette bustine di polvere cristallizzata (mefedrone). Per questo motivo, per l'uomo si sono aperte le porte del carcere anconetano di Montacuto e, ora, si tenta di risalire al mittente anonimo.

2 - VIP E PROFESSIONISTI TREMANO I CLIENTI DELLA ZARINA DEL GHB

Andrea Ossino per “la Repubblica – Roma”

I telefoni della "zarina del Ghb" sono in mano agli inquirenti. Tanto basta per far tremare illustri professionisti, politici e vip che negli ultimi due anni si sono rivolti a Clarissa Capone per acquistare la droga dello stupro o i fentanili consumati nei festini della Roma bene. Grazie all'operazione con cui i magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo hanno arrestato 39 persone, indagandone altre 24 e interrompendo un giro d'affari da 5 milioni di euro realizzato grazie a sostanze psicotrope sempre nuove, i carabinieri del Nas hanno sequestrato i due cellulari della Capone.

All'interno ci sono migliaia di numeri di telefono su cui adesso si stanno concentrando le attenzioni degli inquirenti. Il sospetto è che ci possano essere dei recapiti "bollenti". Del resto è la stessa Capone, non sapendo di essere intercettata, a rivelare i sul altolocato giro d'affari: «Calcola che quando ci stava il Festival del Cinema io là ci andavo con lo zainetto pieno cioè ci stavano giornalisti cioè ci stava di tutto e di più e da là poi so sono arrivata ad un politicoda che ti fai il giornalista la voce si espande, la voce è arrivata pure all'assistente del politico » .

Non solo politici e giornalisti. Nel lungo elenco di acquirenti figurano militari, dipendenti pubblici, dottori, professori, direttori di comunità per minori e funzionari di banca. « Il modus operandi della famiglia romana", ovvero della " batteria" capeggiata da Danny Beccaria con l'aiuto di Clarissa Capone, è caratterizzato dal " variare frequentemente i luoghi d'incontro, dal ricorso a veicoli a noleggio e dal al trasporto della sostanza tramite il servizio Glovo».

Ed è proprio seguendo gli inconsapevoli corrieri che adesso gli inquirenti stanno confermando i loro sospetti. Il giro del gruppo si basava anche sui locali notturni della Capitale, come il "Frutta e Verdura - After Hour", un locale nella zona Sud di Roma molto frequentato dal gruppo.

"Vivono al frutta e verdura", si legge nelle intercettazioni che rivelano un traffico di sostanza innovativo, dove i pusher si riforniscono nei "grandi magazzini virtuali , spesso attivi nel Web sommerso». Nei laboratori in giro per l'Europa vengono inventate sostanze sempre nuove. Dal 2005 ad oggi gli inquirenti ne hanno classificate quasi 500. Si tratta di composti non ancora classificati come droghe e inseriti nelle apposite tabelle. Quindi diventa difficile fermare il fenomeno. L'indagine del sostituto procuratore Giulia Guccione ha però alcune peculiarità. Per la prima volta è stata condotta un'indagine su sostanze stupefacenti che in realtà non erano ancora state classificate come tali. Un'innovazione che verrà ampiamente dibattuta nel processo che verrà.

