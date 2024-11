ROMA GRAN CASINÒ (ILLEGALE) - A PIAZZA MANILA, NEL QUARTIERE FLAMINIO DELLA CAPITALE, I CARABINIERI HANNO BECCATO 14 FILIPPINI CHE PARTECIPAVANO A UN TORNEO DI POKER: IN BALLO C'ERANO OLTRE 3 MILA EURO - I PARTECIPANTI, ARRESTATI, GIOCAVANO SU UN CEPPO DI UN ALBERO, USATO COME TAVOLO - DURANTE LA PERQUISIZIONE I CARABINIERI HANNO TROVATO ANCHE DUE COLTELLI A SERRAMANICO...

Avevano organizzato una bisca clandestina al parco del quartiere. Giocavano a poker, in pieno giorno tra i bimbi e le famiglie che stavano trascorrendo il pomeriggio nel giardino di piazzale Manila, al Flaminio.

Sabato pomeriggio sono stati due carabinieri liberi dal servizio a notare la singolare scena: da una parte appunto, bimbi e famiglie che si intrattenevano tra partitelle di calcio e merende. Dall'altra, su un ceppo di legno organizzato come tavolo da gioco, un folto gruppo di persone che giocavano a carte.

I due militari si sono poi concentrati su uno scambio cospicuo di denaro tra schiamazzi e grida. A quel punto, hanno chiesto rinforzi ai colleghi. Quando i carabinieri della stazione Flaminia sono arrivati al parco di piazzale Manila, la partita di poker era nel clou: tra le puntate che avevano toccato i 3mila euro a mano e i vincitori del "torneo" improvvisato sul ciocco di legno, pronti a incassare.

In manette, con l'accusa di gioco d'azzardo, sono finite 14 persone. Si tratta di tutti stranieri di origini filippine, alcuni senza fissa dimora. Durante il blitz i militari hanno recuperato anche 3.465 euro in contanti, come incasso dell'illecita attività di gioco. Ancora: durante la perquisizione gli investigatori hanno trovato anche due coltelli a serramanico che sono stati sequestrati.

Per i due proprietari invece è scattata la denuncia per porto abusivo d'armi. Le indagini sulla bisca clandestina organizzata nel parco del quartiere sono ancora in corso. Intanto i carabinieri stanno eseguendo ulteriori accertamenti sui 14 denunciati, tutti con precedenti. Il sospetto è che il gruppo abbia già organizzato in passato "tornei" di poker nella zona del Flaminio. [...]

