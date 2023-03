ROMA LADRONA – IL COLPO DA 70 MILA EURO IN UNA GIOIELLERIA VICINO LA STAZIONE TERMINI DELLA CAPITALE: COME IN UN FILM "LA BANDA DEL BUCO" È PENETRATA NEL NEGOZIO ENTRANDO DA UN ALBERGO IN RISTRUTTURAZIONE ACCANTO ALLA GIOIELLERIA. I CRIMINALI HANNO SFONDATO UNA PARETE E SI SONO CALATI PER SACCHEGGIARE LE PIETRE PREZIOSE E FUGGIRE IMPUNITI - TRA ACCOLTELLAMENTI E FURTI ROMA TERMINI SEMBRA ESSERE PIÙ PERICOLOSA DI CARACAS (CON TUTTO IL RISPETTO...)

Un colpo da favola messo a segno da veri maestri del crimine. Si tratta del furto avvenuto l'altra notte vicino alla stazione Termini, in una gioielleria dove i misteriosi malviventi sono riusciti a portare via oltre 70.000 euro in pietre preziose. La banda di "uomini d'oro" è fuggita col bottino senza avere problemi durante la fuga. È la polizia che indaga sulle pietre trafugate.

Il raid è avvenuto a notte fonda nella gioielleria di via Gioberti 55. Un'indagine che si presenta complicata perché i ladri non avrebbero lasciato alcun tipo d'impronta. Comunque il sopralluogo della polizia scientifica è durato più di due ore e può darsi che gli agenti qualche traccia possano averla individuata.

Ma come hanno fatto i professionisti del crimine ad entrare nella gioielleria? Dopo parecchi sopralluoghi si sono accorti che c'era la possibilità di entrare nel negozio di preziosi passando attraverso un albergo limitrofo. I ladri, per l'esattezza, hanno adocchiato un hotel in via di ristrutturazione su via Principe Amedeo, in pratica all'angolo con via Gioberti. I malviventi sono entrati nell'hotel e hanno aperto un buco in un muro a parecchi metri d'altezza. Gli è bastato fare un altro buco per calarsi direttamente nell'ampia vetrina della gioielleria e, quindi, saccheggiarla. […]

