ROMA A MANO ARMATA - UN CARABINIERE SPARA DUE COLPI DI PISTOLA E UCCIDE UN LADRO CHE AVEVA AGGREDITO E FERITO CON UN CACCIAVITE UN COLLEGA DI PATTUGLIA - LA VITTIMA È UN SIRIANO DI 56 ANNI CON PRECEDENTI CHE SI ERA INTRODOTTO IN UN EDIFICIO DELL’EUR INSIEME AD ALCUNI COMPLICI. QUANDO SONO ARRIVATI I MILITARI NE HANNO TROVATE SOLO DUE CHE SONO RIUSCITI A BLOCCARE. MA LORO HANNO REAGITO E… - VIDEO

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

tentata rapina all'eur 1

Drammatico epilogo di un tentativo di furto, almeno così sembra, in un palazzo di uffici in via Paolo Di Dono, all’Eur Serafico, quartiere residenziale e di uffici, come l’Ifad e Unilever, sulla Laurentina, nell’area sud della Capitale. Un carabiniere ha sparato due colpi di pistola nella notte di sabato dopo essere intervenuto in seguito all’allarme al 112 per intrusi nell’edificio e ha ucciso un presunto ladro che aveva aggredito e ferito con un cacciavite il suo collega di pattuglia. Si tratta di un siriano di 56 anni, con precedenti per rapina, lesioni ed evasione.

tentata rapina all'eur 2

Il carabiniere ferito, che presta servizio presso il Nucleo Radiomobile, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Non sarebbe in pericolo di vita. I suoi colleghi hanno già sentito l’altro militare dell’Arma per ricostruire quanto accaduto. La pattuglia è intervenuta in seguito alla chiamata di alcuni cittadini che avevano notato persone sospette introdursi nell’edificio che ospita uffici di varie società, sia assicurative sia immobiliari.

tentata rapina all'eur 3

Non è chiaro da dove il gruppetto si fosse introdotto ma i carabinieri l’hanno intercettato nel giardino interno dove i due militari dell’Arma sono riusciti a bloccare almeno un paio di persone, che hanno però reagito. In fuga forse altri complici dell’uomo ucciso. All’esame degli investigatori del Nucleo investigativo e della compagnia Eur anche le immagini della videosorveglianza interna all’edificio per capire il percorso che gli intrusi hanno fatto nel complesso e individuare quale fosse il loro obiettivo.

tentata rapina all'eur

Non è chiaro se avessero già forzato porte e scrivanie, e anche per questo motivo la sezione Rilievi sta svolgendo accertamenti alla ricerca di impronte digitali lasciate dai malviventi, che potrebbero aver contato su persone fuori dal complesso per fuggire forse a bordo di un’auto. Il medico legale sta effettuando un primo esame esterno sul corpo del 56enne per capire dove sia stato raggiunto dai due proiettili esplosi dal collega del carabiniere ferito.

tentata rapina all'eur 5 tentata rapina all'eur 5 tentata rapina all'eur 4