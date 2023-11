20 nov 2023 13:58

ROMA È INVASA DALLE PANTEGANE! – AL CAMPIDOGLIO SI SONO FINALMENTE SVEGLIATI E HANNO MESSO A PUNTO UN PIANO PER CACCIARE I 12 MILIONI DI SORCI (STIMATI) CHE SCORRAZZANO PER LA CAPITALE – IL PIANO DA SEI MILIONI DI EURO DI GUALTIERI PER PROVARE A RISOLVERE IL PROBLEMA E PER RENDERE DI NUOVO VIVIBILE LA CITTA’, ANCHE IN VISTA DEL GIUBILEO - ARRUOLATI TRE SUPERESPERTI: UNA BIOLOGA, UN ENTOMOLOGO E UNO SCIENZIATO FORESTALE...