A ROMA E’ ARRIVATA LA "GANG DELLA PANDA" – NELL’ULTIMO MESE SONO STATI MESSI A SEGNO SEI COLPI CON LO STESSO MODUS OPERANDI: LA BANDA DI LADRI SFONDA LA VETRINA DEI LOCALI UTILIZZANDO UNA FIAT PANDA COME ARIETE - I CRIMINALI ARRAFFANO QUELLO CHE POSSONO E POI SCAPPANO - SULLA PRENESTINA E' STATO COLPITO UN RISTORANTE DI SUSHI, A MONTESACRO UN NEGOZIO DI ELETTRONICA - LE MACCHINE UTILIZZATE SONO SPESSO RUBATE O PRESE A NOLEGGIO...

Estratto dell’articolo di Camilla Mozzetti per www.ilmessaggero.it

Sono pratiche e resistenti, soprattutto si confondono: non danno nell’occhio. Chi potrebbe mai pensare fra i passanti che a bordo di quella Fiat Panda ci sia un gruppo di malviventi dedito alla “spaccate”? Bisognerà però iniziare a farci attenzione. […]

Sempre più spesso, e sono i casi di cronaca a raccontarlo, questo modello di auto è utilizzato da ladri incalliti, bande specializzate e pure spacciatori. Perché fra gli usi accertati sulle Fiat Panda noleggiate - digressione quanto mai opportuna - vale anche il sistema del rider o del delivery di coca e hashish. Comunque è sulle “spaccate” che le Panda vanno per la maggiore: una dozzina quelle messe a segno o tentate fra luglio e agosto. Solo la scorsa notte in due diversi colpi - uno in parte messo a segno - sono state usate delle Fiat Panda da bande ancora ricercate.

Nel dettaglio, martedì notte intorno alle 2.20 la vigilanza privata di un noto ristorante di sushi sulla Prenestina ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine perché un’auto, usata per l’appunto come “ariete”, aveva distrutto la vetrina del locale. A bordo c’erano due uomini incappucciati che dopo essere riusciti nell’impresa, si sono tuttavia dati alla fuga in ragione del fatto che dentro al ristorante c’erano ancora i proprietari. […]

Così come proseguono quelle dei militari della stazione Nuovo Salario chiamati a intervenire, non molto tempo dopo, in via Ugo Ojetti. Stesso schema: una Fiat Panda usata da come “ariete” e la saracinesca con vetrina di un negozio di elettronica che viene giù. In questo caso i malviventi, si presume sempre una coppia, sono riusciti a prendere diverse scatole abbandonando però il veicolo che è stato poi riconsegnato dai carabinieri alla legittima proprietaria dal momento che era stato rubato.

E sempre Panda rubata è stata l’auto usata nella notte di Ferragosto a largo La Loggia per una spaccata, poi sfumata, alla filiale di una banca. Solo i carabinieri sono intervenuti su altri sei casi avvenuti a luglio. Il cinque del mese scorso a San Cesareo, un bar-tabacchi è stato svaligiato dopo l’irruzione di una Panda, un’altra attività simile, sempre a San Cesareo, è stata colpita il 28 luglio.

Il due agosto, invece, ad Ardea colpo alla banca di viale Gorizia, tre giorni più tardi a viale Regina Margherita sono venute giù le vetrine di un supermarket, mentre alla vigilia di Ferragosto in viale Vaticano i militari hanno trovato un’altra Panda parcheggiata e con sorpresa a bordo: dentro tutti gli attrezzi usati nello scasso. […]