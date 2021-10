ROMA E’ UNO ZOO A CIELO APERTO: NON PUO’ MANCARE IL TOPO IN CATTEDRA ALLA FACOLTA’ DI ECONOMIA DELLA "SAPIENZA" – IL RATTO E’ STATO “AVVISTATO” DA UNA PROF. SUI SOCIAL FIOCCANO LE PERCULATE. “È ANDATA ANCHE BENE CHE NON ERA UN CINGHIALE”. DALLA SAPIENZA FANNO SAPERE CHE… - VIDEO

Diana Romersi per il “Corriere della Sera”

sapienza topo

Un topo in cattedra: lo zoo della Capitale tenta la scalata all'università. La facoltà «scelta» dal ratto è quella di Economia alla Sapienza, l'aula la numero 7. Un breve video pubblicato sui social immortala la scena: una professoressa è al cellulare davanti ad un gruppo di studenti.

«Sono sulla cattedra con un topo», è la caustica comunicazione (e l'implicita richiesta di soccorso) della docente. Il topo non si vede, probabilmente è fuggito via. Si vede però la docente allargare le braccia, sconsolata. Fuori campo, uno scroscio di risate dei ragazzi nell'aula. E altri ridono in collegamento da casa, dove stanno seguendo il corso e registrano l'«evento».

Topo

L'accaduto valica le mura universitarie grazie alla didattica a distanza e approda su Facebook. I romani sono ormai affezionati alla nutrita fauna della città e ci scherzano su: «Che bella Roma mia...», si legge tra i commenti in rete per l'ultimo «avvistamento». Ma c'è chi si preoccupa anche per gli studenti: «È andata anche bene che non era un cinghiale...».

Dalla Sapienza fanno sapere che l'aula si trova al piano terra ed è adiacente a uno spazio verde che, però, non è di competenza dell'università. La stanza è stata chiusa in attesa della derattizzazione, richiesta d'urgenza per utilizzarla al più presto e tornare alla normalità quotidiana delle lezioni.

ROMA GABBIANO TOPO