ROMA SANTA E... BRUCIATA! - LA SEDE RAI DI VIA TEULADA, A ROMA, È STATA EVACUATA A CAUSA DEL VASTO INCENDIO, DIVAMPATO NELLA ZONA DI MONTE MARIO - LE FIAMME RISCHIANO DI ESPANDERSI ANCHE ALLA VICINA CASERMA DEI CARABINIERI - EVACUATE 4 PALAZZINE E 40 PERSONE DALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO - SUL POSTO STANNO OPERANDO 4 SQUADRE DEI VIGILI DEL FUOCO E SONO IN AZIONE DUE ELICOTTERI - I RESIDENTI: "SIAMO SPAVENTATI PER LE FIAMME E LE ESPLOSIONI" - LA TESTIMONIANZA ACCORATA DI PATRIZIA PELLEGRINO: "HO LA TACHICARDIA, ESPERIENZA BRUTTISSIMA" - VIDEO

(ANSA) - "Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo, nera e densa, e poi udito delle esplosioni. Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada", questo il racconto di alcuni abitanti di Monte Mario sceso in strada per paura del grande rogo che sta bruciando la collina e minacciando le case.

(ANSA) - È stata evacuata la sede Rai di via Teulada a causa del vasto Incendio scoppiato a Roma, nella zona di Monte Mario. È stata sospesa la puntata di Estate in Diretta, in onda su Rai1, e i lavoratori delle sedi anche di via Goiran, via Gomenizza, via Novaro sono stati invitati a lasciare, in via precauzionale, gli insediamenti aziendali.

"Gravissimo Incendio alle spalle della sede Rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare", ha scritto su Facebook Sigfrido Ranucci, postando un video delle fiamme con un elicottero dei vigili del fuoco impegnato sul posto.

INCENDIO ROMA: EVACUATI PALAZZI E OSSERVATORIO ASTRONOMICO

(ANSA) - A causa del vasto Incendio divampato a Monte Mario, a Roma sono state evacuate quattro palazzine e 40 persone dall'Osservatorio Astronomico.

Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco col supporto di due autobotti e mezzi di protezione civile. In azione per spegnere le fiamme anche elicottero Drago VF159 e sta arrivando in ausilio dall'Aquila un altro elicottero. Le autobotti sono sul posto per garantire il rifornimento idrico alle lance antincendio. L'evacuazione delle palazzine si è resa necessaria per il fumo denso e per le fiamme che stavano avanzando e minacciavano anche l'Osservatorio Astronomico che si trova sulla collina di Monte Mario

(Adnkronos) - "Evacuata la sede Rai di via Teulada. Gravissimo incendio alle spalle della sede rai di via Teulada, che ora rischia di attaccare la caserma dei carabinieri. Al momento le fiamme non si riescono a domare". Lo scrive su Facebook il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

