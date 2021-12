ROMA SENZA JILL MORRIS - DOPO CINQUE ANNI NELLA CAPITALE IL SALUTO DELL'AMBASCIATORE BRITANNICO PIÙ SEXY E GLAMOUR. UNA FEMMINILITÀ CAPACE DI TRASCENDERE QUALSIASI DIPLOMAZIA, QUALSIASI CERIMONIALE, QUALSIASI STILE, COMPRESI GLI ABITI PUNK DI VIVIENNE WESTWOOD – IL SUO STAFF IN ITALIA L’HA GIUSTAMENTE PREMIATA PER IL SUO ESSERE “INSPIRING, INVALUABLE AND INDIMENTICABILE”

Roberta Petronio per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

Villa Wolkonsky si tinge idealmente di rosa per il gala dinner della campagna «Women In », il gran finale di una lunga serie di eventi voluti dall'ambasciatore britannico Jill Morris durante i suoi cinque anni di missione in Italia, per celebrare la leadership al femminile. Un ricevimento dedicato alle donne, con la splendida residenza diplomatica vestita a festa, dalla serra museo illuminata come benvenuto alle ospiti, al red carpet che guida i passi verso il grande albero di Natale.

«Questa serata è per celebrare la partnership che ci unisce: tutte noi siamo ambasciatori di un cambiamento e vi sono estremamente grata per l'amicizia che mi avete mostrato in questi anni» ha detto l'ambasciatore Morris rivolgendosi al parterre di donne forti, impegnate nella professione, unite nel sostenere la «sorellanza» in tutti i settori.

Nel salotto della Villa si ritrovano la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e vicepresidente Luiss Paola Severino, la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti, la viceministra agli Esteri Marina Sereni, la senatrice Valeria Fedeli, Laura Delli Colli, Magda Bianco (Banca d'Italia), l'ex ministra Roberta Pinotti, la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello.

Per tutte, condivisione di intenti e di esperienze, cocktail e cena placèe in nome dell'amicizia. E per Jill Morris arriva anche un premio speciale da parte del suo staff in Italia, per il suo essere «Inspiring, Invaluable and Indimenticabile».

