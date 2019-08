Dagonews

NICOLA ZINGARETTI E MATTEO RENZI

- Gira voce tra gli addetti ai livori del Nazareno che Zingaretti non stia affatto pensando di cancellare dalle liste elettorali i renziani. Troppo volgare. Sembra che la mossa nel caso di ipotetiche elezioni sarà molto più sottile. Lasciare in un posto sicuro per il Senato il bulletto di Rignano, per evitare lo scontro frontale, e mettere via via gli altri nei loro collegi uninominali secchi del territorio di appartenenza (tutti perdenti). Pare già deciso: MEB e Lampadina in Toscana, Anna Ascani in Umbria, Michele Anzaldi a Roma, Ettore Rosato in Friuli, e così via. In questo modo formalmente saranno tutti candidati sui loro territori, ma la trombatura è garantita…

lorenza morello

- Avvisare Antonio Tajani che, per uno come lui, avere la residenza a Roma in una strada che si chiama Via Salvini non è proprio il massimo…

- La giurista prezzemolina Lorenza Morello, ex fiamma di Osvaldo Napoli, posta su Facebook la notizia di essere tra le “1000 donne che stanno cambiando l’Italia” secondo il sito startupitalia.eu. “Una grande emozione finire - scrive - per il secondo anno di fila in una classifica che ti menziona tra le donne che stanno cambiando le cose. O, almeno, ci proviamo! Non credo di meritare tanto, ad ogni buon conto, è un continuo sprone a migliorare”. Che dire? Complimentarsi come fanno tutti i suoi fans? Al tempo. Un piccolo dettaglio: nella lista delle 1000 pubblicata sul sito in questione la Morello non c’è, non esiste proprio. Anche lo screenshot che lei pubblica su Facebook è un fake clamoroso: è la lista dell’anno scorso. Tutto farlocco, stile Mark Caltagirone!

dario franceschini e michela de biase

- Simpatico il motto su Whatsapp dell’inquieta sinuosa moglie di Dario Franceschini, Michela Di Biase, per chi ha la fortuna di averla nei suoi contatti: “Ginger Rogers faceva tutto quel che faceva Fred Astaire. Solo, all’indietro e sui tacchi a spillo”. Qualche riferimento personale per l'ambiziosa consorte, che si dice scalpiti come non mai per un collegio blindato alla Camera in caso di elezioni? Ah, saperlo…

elvira savino con amiche

- Chiacchiera in relax al Senato, su due sedie spalle al muro vicine alla buvette nella Sala Italia, martedì scorso in occasione del dibattito sul governo. Due senatori Pd. “Ma questi democristi ancora insistono? Fioroni, Dellai, Merlo, D’Ubaldo… Il bello è che continuano a dire che rappresentano molti elettori che se non c’è una ‘cosa bianca’ non votano”. L’altro ribatte: “Si è visto alle europee con la lista dei Popolari per l’Italia, 0,3 per cento”. “Poi sognano di continuare come faceva Fioroni, che veniva e concordava 20 collegi blindati per i suoi, questa sarebbe la ‘cosa bianca’. I cattolici democratici in politica, tanti collegi e zero voti. Oh, mica c’abbiamo più l’anello al naso!”. E il secondo con un sorriso: “Ha ragione Enrico Rossi, questi hanno sbagliato secolo…”

i piedi di nunzia de girolamo su wikifeet

- E’ una delizia per gli occhi il profilo Instagram di Elvira Savino. Come ogni estate un ventaglio assortito di foto in barca tra cosce, bikini e mini-costumi spesso con bellissime amiche supergnocche. Tra i calorosi commenti “A bone!”, “Quadro di Michelangelo” e similari. E poi si sorprende se la chiamano Topolona…

- Solo per la cronaca, tra le più assidue, appassionate e costanti commentatrici di tutti i post del Capitone c’è sempre Efe Bal. Come mai? Ah, saperlo…

- Ricordate l’avvocatessa pugliese Benedetta Martina, arrestata qualche mese fa perché accusata di presunti favori sessuali al pm Emilio Arnesano di Lecce? La bella 32enne posta ora su Facebook intriganti foto distesa su yatch di lusso in stile Vacchi. Chi sarà il fortunato proprietario della barca? Ah, saperlo…

- Evviva! Per la gioia dei feticisti, ora anche Nunzia De Girolamo ha una ricca galleria su Wikifeet…

- In un Transatlantico deserto, affondato su un divano, martedì scorso un deputato di Forza Italia confidava ad un ex parlamentare della prima Repubblica: “E poi si è già capito come va a finire, ormai è solo un covo di lesbiche…”. Con chi ce l’aveva e a cosa si riferiva il deputato? E, soprattutto, chi sarebbero le interessate? Ah, non saperlo…

