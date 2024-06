A ROMA TAPPATA UNA BUCA SE NE CREA SUBITO UN’ALTRA – UNA BETONIERA IMPEGNATA NEI LAVORI DI RIPRISTINO DI UNA STRADA AL QUADRATO È SPROFONDATA IN UNA NUOVA VORAGINE, CHE SI È APERTA IMPROVVISAMENTE NELL'ASFALTO – IL CAMION TRASPORTAVA IL MATERIALE DI RIEMPIMENTO DELLA PRIMA BUCA: DOPO 10 METRI, LA PARTE POSTERIORE DEL MEZZO È STATA INGHIOTTITA… - VIDEO

Una #betoniera è stata inghiottita da una nuova #voragine apertasi nel quartiere romano del #Quadraro. Il mezzo di più di 10 tonnellate di peso è sprofondato. In corso le operazioni di rimozione. pic.twitter.com/waWwjXoU92 — Local Team (@localteamit) June 14, 2024

QUADRARO, ALTRA VORAGINE: SPROFONDA UNA BETONIERA

Estratto dell’articolo di G.Val. per “il Messaggero – Cronaca di Roma”

Si apre una nuova voragine in via Sestio Menas, al Quadraro, a pochissima distanza dal buco che si era aperto il 28 marzo. E una betoniera ci finisce dentro. È quanto accaduto ieri intorno alle 12,30.

Il mezzo, impiegato per alcuni lavori di ripristino del manto stradale della prima voragine, è parzialmente caduto nella seconda che si è aperta nell'area già precedentemente chiusa al traffico proprio per lo stesso problema.

[…] La betoniera che portava il materiale di riempimento della prima buca si stava avvicinando lentamente per effettuare lo scarico ma, a circa 10 metri dal buco, sotto gli occhi degli operai, la parte posteriore del mezzo ha iniziato inesorabilmente a essere inghiottita dall'asfalto e il conducente […] si è ritrovato sospeso ad alcuni metri dal suolo, spaventato ma illeso.

Le dieci tonnellate di peso del camion hanno funzionato da «stress test» per la strada svelando la presenza di un'altra «stanza» nascosta a pochi metri da quella che si era aperta in precedenza. Il camion è stato inghiottito per metà, quindi è facile ipotizzare che la profondità della nuova voragine è di circa 4 metri. […]

