1 – PICCHIA L' AGENTE: 9 MESI AL CENTURIONE LADRO

Marco Carta per “il Messaggero”

Una foto di fronte al Colosseo, insieme al finto centurione. Doveva essere un momento speciale del viaggio a Roma, una di quelle istantanee da conservare nell' album dei ricordi. Un tuffo nella Roma imperiale, che si è presto trasformato in un incubo per un giovane svizzero di 19 anni, che dopo lo scatto dal sapore storico, è stato derubato dal suo eroe in maschera: il centurione romano, un 26 enne italiano, che dopo la condanna a 9 mesi per furto e resistenza e pubblico ufficiale è subito tornato in libertà.

«Posso fare una foto con te?», come molti turisti, incuriositi da quella maschera caratteristica, S.M. studente svizzero, martedì pomeriggio si è avvicinato a Giacomo Sonnino, in arte centurione romano. Insieme a lui ci sono due compagni di classe, che pattuiscono la cifra.«Sono 5 euro».

Il prezzo iniziale sembra abbordabile. Ma il centurione, mentre il ragazzo apre il borsello, «gli sfila il denaro dal portafoglio» con destrezza, come si legge nel capo di imputazione: 3 banconote (una da 50, una da 20 e una da 10) per un importo di 80 euro. Il centurione, che come molti suoi «colleghi» continuano a imperversare nonostante i divieti del Campidoglio (l' ordinanza che vieta l' accesso nel perimetro riconosciuto come sito Unesco è valida fino al 30 giugno), prova ad allontanarsi ma il giovane svizzero si accorge del furto e inizia a protestare per riavere il denaro, supportato dall' insegnante. Nasce una discussione che insospettisce gli agenti di Polizia del commissariato San Lorenzoe Porta Pia sul posto.

L' INTERVENTO

I poliziotti intervengono mentre il centurione cerca di allontanare la scolaresca svizzera in malo modo:«Andate via. Io sono italiano, voi stranieri tornatevene a casa vostra». Alla vista delle forze dell' ordine, cercando di eludere i controlli, restituisce 20 euro allo studente svizzero che continua a protestare: mancano ancora 60 euro. Il centurione sostiene siano stati consegnati dallo studente ad altri due figuranti che si erano allontanati.

Ma i poliziotti li trovanonella sacca nascosta sotto il mantello. Il centurione, colpisce uno degli agenti «con una spallata», poi parte con le invettive: «Domani vi faccio vedere io in tribunale. Vi rovino. Il mio avvocato ha le palle, voi mi avete rubato i miei soldi». Una minaccia in piena regola che ieri mattina il 26enne non ha però replicato di fronte al giudice monocratico che ha convalidato il suo arresto.

Accusato di furto con destrezza e resistenza pubblico ufficiale, Sonnino, che già in passato si era macchiato di reati simili, ha detto di guadagnare circa 50 euro al giorno. Nei suoi confronti il pm d' aula Massimiliano di Felice ha chiesto e ottenuto una condanna a 9 mesi oltre a 300 euro di multa. Pena che il centurione potrà scontare in strada. Magari di nuovo di fronte al Colosseo.

2 – PRENDE A TESTATE IL POLIZIOTTO CHE LO FERMA PER UN CONTROLLO

Marco De Risi per “il Messaggero”

Ha finto di essere tranquillo durante il controllo di polizia ma, in una frazione di secondo, si è leggermente piegato indietro e poi ha dato una testata al poliziotto facendolo svenire. L' attacco contro le forze dell' ordine è avvenuto martedì pomeriggio, quindi in pieno giorno, su un tratto di via Andersen, al Quartaccio che poi fa parte del quartiere di Primavalle. Il poliziotto aggredito è stato portato in ospedale ed ha riportato una prognosi di oltre 25 giorni. L' aggressore gli ha provocato un trauma cranico e l' agente, in questi mesi, si dovrà sottoporre periodicamente a test clinici per verificare che la testata alla fronte non gli abbia procurato alcun danno.

A finire in manette due pregiudicati romani di 26 e 30 anni. Il primo è l' autore della testata, l' altro ha aggredito il collega dell' agente ferito, impedendogli d' intervenire e procurandogli lividi ed escoriazioni. Erano circa le 16.30, quando i due agenti in via Andersen, un luogo ad alta densità criminale, hanno deciso di fare l' ennesimo posto di blocco così come è previsto dal loro ordine di servizio. Gli agenti, parcheggiano la volante su un lato della strada e in divisa intimano l' alt ai due sospetti.

Una volta scesi dall' auto l' aggressione. Il ventiseienne sferra una testata a un agente che cade esanime a terra. Il collega si attacca alla radio e chiede rinforzi. Passano pochi minuti e via Andersen si riempie di auto bianche e blu con i lampeggianti accesi. I due violenti vengono ammanettati. L' aggressore deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e del reato di lesioni gravissime.

Un attacco ai poliziotti che genera preoccupazione fra gli inquirenti. Pochi mesi fa, in via Andersen la polizia arrestò 20 persone che agivano stile Gomorra, vendendo la droga dai palazzi e più volte si sono verificati agguati della malavita a colpi di pistola. Un luogo dove la legalità stenta ad attecchire.

