21 apr 2021 10:48

ROMA ZOO - DOPO CINGHIALI, TOPI, GABBIANI E SURICATI, LA CAPITALE FINISCE SUL "TIMES" PER LE COCCINELLE - IMPIANTANTE SUI PINI, STANNO DANDO OTTIMI RISULTATI PER CONTRASTARE L'INFESTAZIONE DI COCCINIGLIA - PER SALVARE UN ALBERO NE BASTANO 15, SONO ECONOMICHE ED ECOLOGICHE - L'INIZIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE PER SALVARE I PARCHI...