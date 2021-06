1 giu 2021 11:55

ROMA ZOO - NEL QUARTIERE MONTE MARIO DI ROMA, I BAMBINI DI UN ISTITUTO SCOLASTICO SONO COSTRETTI A USCIRE PRIMA DELL'ORARIO PREVISTO PER EVITARE DI INCONTRARE I CINGHIALI - GLI ANIMALI SONO ATTRATTI DAI CASSONETTI DEI RIFIUTI DELLA MENSA – OLTRE AI CINGHIALI CI SI METTONO ANCHE I GABBIANI A CAUSARE DISAGI: “UNO STAVA PER ATTACCARMI QUANDO AVEVO IN MANO LE BORSE DELLA SPESA"