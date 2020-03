TOMMASI ALL’ATTACCO DI LOTITO: "CHI PENSA DI AVVANTAGGIARSI FACENDO ALLENARE I SUOI TESSERATI, NON SO COSA ABBIA IN MENTE. ALLENARSI ORA NON HA SENSO ED E’ PERICOLOSO. L’ANNULLAMENTO DEL CAMPIONATO VA PRESO IN CONSIDERAZIONE - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI AFFRONTA ANCHE IL TEMA DEL TAGLIO STIPENDI DEI GIOCATORI...