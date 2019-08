RONALDINHO NEL PALLONE: L’EX GIOCATORE AFFOGA NEI DEBITI – LO STATO BRASILIANO HA BLOCCATO 57 PROPRIETÀ AL VINCITORE DEL PALLONE D'ORO. IL FISCO ASPETTA ANCORA CHE PAGHI 4 MILIONI DI SANZIONI, MA LUI CONTINUA A DIRE CHE SI TRATTA DI PRETESE “ILLEGALI” – INTANTO GLI HANNO REVOCATO IL PASSAPORTO PER PAURA CHE SCAPPI – VIDEO

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Affogare nei debiti dopo aver stupito il mondo con un pallone e vinto in ogni angolo del globo con Barcellona e Brasile. Questo è il triste destino di Ronaldinho, probabilmente più a suo agio a gestire una palla tra i piedi che il denaro sui suoi conti in banca.

Come pubblicato da Folha de Sao Paulo, quotidiano brasiliano, il giocatore ha 57 proprietà bloccate, quattro delle quali della Corte del Rio Grande do Sul per una sanzione ambientale del valore di 2,2 milioni di euro (soldi che in patria aspettano addirittura dal 2012). Oltre a questa multa, ne ha altre per un valore totale di 1,8 milioni. E per questo, il Ministero del Tesoro gli ha ritirato sia il passaporto brasiliano sia quello spagnolo. Così Dinho non potrà uscire dal Brasile, anche se si è appellato contro questa sanzione definita «illegale» dall’ex calciatore. Andando a fondo alla questione, il debito di Dinho nei confronti dello Stato deriva da una serie di costruzioni abusive, realizzate in una delle sue proprietà in un’area protetta di Porto Alegre, nel sud del Brasile.

Ascoltando, invece, il parere dell’avvocato dell’ex fantasista di Barcellona e Milan, campione del mondo nel 2002 con la Seleçao, Ronaldinho avrebbe già stipulato un accordo per pagare la somma a rate, ma sembra che i debiti siano ancora presenti sul sistema ufficiale. In attesa di liquidare il debito con il suo Brasile, Ronaldinho dovrà dimenticare la bella Europa per un po’.

