L'AMERICA GODE NEL DUALISMO DEI SUOI REUCCI: IERI BILL GATES CONTRO STEVE JOBS, OGGI JEFF BEZOS CONTRO ELON MUSK - IL PADRONE DI AMAZON E IL GENIO DI TESLA SI SFIDANO SULLA CONQUISTA DELLO SPAZIO E SI PRENDONO IN GIRO PUBBLICAMENTE CON I MEME QUANDO LA RICCHEZZA DELL'UNO SUPERA QUELLA DELL'ALTRA (ORA SIAMO 222 MILIARDI CONTRO 191 PER MUSK) - DIVISI SU TUTTO, SONO SIMILI SOLO SU UNA COSA: PAGANO POCHISSIME TASSE, ADDIRITTURA PER QUALCHE ANNO ZERO...