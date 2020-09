LA ROSA CON LE SPINE - ARRESTATO UN SACERDOTE IN PROVINCIA DI VIBO VALENTIA: DON FELICE LA ROSA È ACCUSATO DI ATTI SESSUALI CON MINORI. DON FELICE LA ROSA L’ANNO SCORSO ERA STATO SORPRESO IN AUTO CON UN 16ENNE BULGARO DI CUI AVREBBE ABUSATO DIETRO PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO

Da www.liberoquotidiano.it

Arrestato con l'accusa di atti sessuali con minori. È questo quanto accaduto a Don Felice La Rosa, ex sacerdote di Zungrì, in provincia di Vibo Valentia, ora posto ai domiciliari. Per il 44enne, secondo quanto riportano i quotidiano locali, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta del procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dell'aggiunto Gerardo Dominijanni e del pm Marco Lojodice.

I fatti contestati sono dei peggiori e riguardano lo scorso anno, quando La Rosa era stato sorpreso dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro in auto, tra Rosarno e San Ferdinando, con un ragazzo di 16 anni di nazionalità bulgara di cui avrebbe abusato in cambio del pagamento di una somma di denaro. Un'accusa non nuova per il prete, che già nel 2016 era stato condannato in via definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per lo stesso identico reato.

