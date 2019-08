10 ago 2019 15:36

ROSS DI RABBIA – COSTOSI ABBONAMENTI DISDETTI E PROTESTE IN PIAZZA: BUFERA SULLE PALESTRE DI LUSSO "EQUINOX" DOPO CHE IL PROPRIETARIO STEPHEN ROSS HA ORGANIZZATO UNA RACCOLTA FONDI PER LA CAMPAGNA 2020 DI DONALD TRUMP - 250 MILA DOLLARI A PERSONA PER LA CENA E ALTRI 100 MILA PER UN SELFIE CON THE DONALD – UNA SCELTA CHE NON È PIACIUTA AI RADICAL CHIC DELLO YOGA IN BICICLETTA CHE HANNO LANCIATO LA CAMPAGNA DI BOICOTTAGGIO…(VIDEO)