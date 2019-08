20 ago 2019 16:50

ROSSO DI SERA, MENO PANZA SI SPERA – BUONE NOTIZIE PER GLI ALCOLISTI: UN BICCHIERE O DUE DI VINO ROSSO PRIMA DI CORICARSI POSSONO AIUTARE A PERDERE PESO, DATO CHE EQUIVALE A UN'ORA IN PALESTRA - SECONDO I RISULTATI DELL'UNIVERSITÀ DI ALBERTA IN CANADA I BENEFICI PER LA SALUTE DERIVANO DAL RESVERATROLO, UN COMPOSTO TROVATO NEL VINO ROSSO CHE…