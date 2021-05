A ROTH DI COLLO! – LA BIOGRAFIA DI PHILIP ROTH NON FINIRÀ AL MACERO: IL MARCHIO INDIPENDENTE "SKYHORSE PUBLISHING" HA ANNUNCIATO CHE IL 15 GIUGNO PUBBLICHERÀ UNA VERSIONE TASCABILE DEL LIBRO DI BLAKE BAILEY – L’AUTORE E' STATO ACCUSATO DI MOLESTIE SESSUALI E LA CASA EDITRICE AMERICANA "W. W. NORTON & CO." HA MESSO AL BANDO L’OPERA – LA SKYHORSE È LA STESSA AZIENDA CHE HA PUBBLICATO IL BOMBASTICO MEMOIR DI…

Marco Bruna per il “Corriere della Sera”

A fine aprile, la casa editrice americana W. W. Norton & Co. era stata chiara: Blake Bailey - l' autore dell' attesa biografia di Philip Roth, uscita lo scorso 6 aprile - «è libero di trovarsi un altro editore». Il volume, 912 pagine, è stato messo fuori stampa in modo permanente da Norton per via delle denunce di molestie sessuali rivolte a Bailey (1963) da parte di numerose donne.

La seconda vita di Philip Roth: The Biography è cominciata lunedì 17 maggio, quando il marchio indipendente Skyhorse Publishing ha annunciato che il 15 giugno pubblicherà una versione tascabile dell' opera di Bailey, mentre già da questa settimana la propone in versione ebook e in forma di audiolibro.

Non è la prima volta che Skyhorse, lanciata da Tony Lyons nel 2006, si occupa di libri «controversi»: è già successo con il memoir di Woody Allen, A proposito di niente (edito in Italia da La nave di Teseo), mandato in libreria il 23 marzo di un anno fa dopo che Hachette aveva deciso di abbandonarlo per via delle proteste di Dylan Farrow, la figlia adottiva di Allen, che accusa il padre di molestie.

Nel Regno Unito Vintage ha deciso di continuare a pubblicare, attraverso il marchio Jonathan Cape, la biografia di Bailey, di cui si è occupata in anteprima «la Lettura» #488 del 4 aprile e la cui uscita italiana è in programma nel 2022 da Einaudi, proprietaria del catalogo di Roth (1933-2018; sopra, foto Afp).

Bailey, già autore delle biografie di Richard Yates e John Cheever, respinge ogni accusa. È stato abbandonato anche dalla sua agenzia letteraria, la Story Factory. Tra le donne che si sono fatte avanti c' è Valentina Rice, 47 anni, dirigente editoriale: Bailey l' avrebbe stuprata nel 2015, quando erano ospiti nella casa del critico Dwight Garner.

