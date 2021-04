I ROTOLI DEL MAR MORTO, ANTICHI E MISTERIOSI MANOSCRITTI GIUDAICI, SONO STATI REALIZZATI DA DUE PERSONE DIVERSE - RICERCATORI OLANDESI PER ANALIZZARE L'INCHIOSTRO HANNO UTILIZZATO L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - I ROTOLI, TRA I QUALI È STATA RITROVATA LA PIÙ ANTICA VERSIONE CONOSCIUTA DELLA BIBBIA, SONO STATI FONTE DI MISTERO E FASCINO FIN DALLA LORO SCOPERTA, CIRCA 70 ANNI FA

Dagotraduzione dalla Bbc

Rotoli Mar Morto

I Rotoli del Mar Morto, antichi e misteriosi manoscritti giudaici, sono stati realizzati da due persone diverse. È quanto ha scoperto un gruppo di ricercatori dell'Università di Groningen, nei Paesi Bassi, grazie all'Intelligenza Artificiale.

I Rotoli, tra i quali è stata ritrovata la più antica versione conosciuta della Bibbia, sono stati fonte di mistero e fascino fin dalla loro scoperta, circa 70 anni fa. I primi manoscritti sono stati ritrovati da un beduino in una grotta a Qumran, vicino al Mar Morto, in quella che ora è la Cisgiordania occupata da Israele. Scritti in ebraico, aramaico e greco, si ritiene risalgano al III secolo a. C. circa. Negli anni 40 e 50 ne sono stati rinvenuti circa 950.

Antichi rotoli

Per la loro ricerca gli studiosi hanno analizzato il Rotolo di Isaia per via della sua particolarità: le sue 54 colonne sono infatti divise a metà. E hanno scoperto che a realizzare il manoscritto sono stati probabilmente due scriba diversi. In un articolo Mladen Popovic, Maruf Dhali e Lambert Schomaker, che hanno seguito il progetto, hanno detto di essere «riusciti a estrarre le antiche tracce di inchiostro. Le antiche tracce di inchiostro si riferiscono direttamente al movimento muscolare di una persona e sono specifiche di ognuno».

Mar Morto

«Lo scenario probabile è quello di due scribi diversi che lavorano a stretto contatto e cercano di mantenere lo stesso stile di scrittura ma rivelando se stessi, la loro individualità». I ricercatori hanno spiegato che la somiglianza nella scrittura suggerisce che gli uomini potrebbero aver seguito la stessa formazione in una scuola o in famiglia, come quella di «un padre che insegna a scrivere a un figlio». Non solo. La loro grande capacità di imitarsi l'un l'altro è stata così buona che finora gli studiosi moderni non erano stati in grado di distinguerli.

Rotoli Mar Morto Rotoli Mar Morto