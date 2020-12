A ROTTA DI COLON: IL TEST ANTICANCRO VA ANTICIPATO A 45 ANNI –IL TUMORE DEL COLON ARRIVA SEMPRE PIÙ PRESTO E GLI ESAMI, NEGLI ADULTI, DOVREBBERO PARTIRE PRIMA DEI 50 ANNI - LA RACCOMANDAZIONE IN UN DOCUMENTO DELLA TASK FORCE DEI SERVIZI PREVENTIVI DEGLI STATI UNITI - LA MAGGIOR PARTE DEI TUMORI DEL COLON COLPISCE GLI OVER 50 MA L' INCIDENZA È IN CRESCITA TRA I PIÙ GIOVANI. “UNO SU TRE HA MENO DI 50…”

Barbara Carbone per ''Il Messaggero''

Il tumore del colon arriva sempre più presto e gli screening, negli adulti, dovrebbero partire dai 45 anni anziché dagli attuali 50. Questa la raccomandazione contenuta in un documento della Task Force dei servizi preventivi degli Stati Uniti. Da noi, lo screening è offerto dai 50 ai 74 anni ma l' adesione è bassa, intorno al 30%. Eppure ogni anno in Italia si registrano 50.000 nuovi casi, 500.000 in Europa.

Agire in anticipo è fondamentale suggerisce Francesco Cognetti, presidente della Confederazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi, Foce. «Il tumore del colon è l' unico in cui si può esercitare sia la prevenzione primaria con la scoperta di lesioni che ancora non sono cancro sia quella secondaria avendo una diagnosi precoce di tumore. Il problema è che da quando è cominciata la pandemia, gli esami di screening sono fermi. Presto avremo un numero drammatico di casi in di tumore in stato avanzato».

La maggior parte dei tumori del colon colpisce gli over 50 ma l' incidenza è in crescita tra i più giovani. «Uno su tre ha meno di 50 - spiega Roberto Persiani, responsabile dell' unità di Chirurgia oncologia mini-invasiva del Policlinico Gemelli di Roma- Sempre più spesso operiamo pazienti di 36-44 anni. Probabilmente per lo stile di vita, alimentazione, obesità, sedentarietà, alcol e fumo».

