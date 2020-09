15 set 2020 16:00

ROWLING IN THE DEEP – NUOVE ACCUSE DI TRANSFOBIA PER JK ROWLING FINITA NEL MIRINO PER IL SUO ULTIMO LIBRO “TROUBLED BLOOD”, IN CUI IL CATTIVO È UN SERIAL KILLER MASCHIO CHE SI VESTE DA DONNA PER UCCIDERE LE SUE VITTIME – “LA MORALE DEL LIBRO È: NON FIDATEVI MAI DI UN UOMO TRAVESTITO” SI LEGGE NELLA RECENSIONE DEL 'DAILY TELEGRAPH' CHE È BASTATA PER SCATENARE UNA TEMPESTA DI INSULTI SUI SOCIAL DELLA SCRITTRICE – MA LA VERITÀ SEMBRA ESSERE UN’ALTRA…