30 nov 2021 11:20

ROYAL FURY - LA MARINA INGLESE E' SU TUTTE LE FURIE PERCHE' QUALCUNO HA DIFFUSO IL VIDEO IN CUI SI VEDE COME E' PRECIPATO IL JET DA GUERRA DISPERSO SETTIMANE FA NEL MEDITERRANEO - L'AEREO NON RIESCE A PRENDERE VELOCITA' IN FASE DI RULLAGGIO E, ARRIVATO A FINE RAMPA, CADE GIU' - DA GIORNI INGLESI, AMERICANI E ITALIANI SETACCIANO LA ZONA PER RITROVARE I RESTI DELL'AEREO PRIMA CHE LO FACCIANO I RUSSI... - VIDEO