IL ROYAL WEDDING DI YOUTUBE – LO SVEDESE PEWDIEPIE, L’IDOLO DEI RAGAZZINI DA OLTRE 99 MILIONI DI FOLLOWER, SI È SPOSATO CON LA FIDANZATA STORICA MARZIA BISOGNIN: I DUE SI SONO CONOSCIUTI OTTO ANNI FA E HANNO DECISO DI CELEBRARE LE NOZZE NELLA STESSA DATA DEL LORO PRIMO INCONTRO – LE DUE STAR DELLA RETE HANNO SCELTO KEW GARDENS, NELLA ZONA OVEST DI LONDRA, PER….(VIDEO)

Da "www.ilsussidiario.net"

il matrimonio di pewdiepie e marzia bisogin 3

PewDiePie e la fidanzata di lunga data Marzia Bisognin si sono sposati. La star di YouTube, all’anagrafe Felix Kjellberg, è convolato a nozze a Kew Gardens, nella zona ovest di Londra, con la compagna con cui stava insieme da otto anni. I due hanno condiviso la cerimonia online, e probabilmente ci saremmo stupiti del contrario.

il matrimonio di pewdiepie e marzia bisogin 2

Il 29enne è infatti una star del web, mentre la 26enne è un personaggio di internet molto famoso, passando da poco alla moda e al design. Nel mondo dei social è considerato una sorta di “Royal Wedding”, che oggi è stato reso noto con una serie di foto. «Ieri, esattamente a otto anni dal nostro incontro, abbiamo celebrato il nostro matrimonio con i nostri amici e familiari.

il matrimonio di pewdiepie e marzia bisogin 4

È stato il giorno più bello, di cui farò tesoro per sempre. Sono grato per tutte le persone che hanno trovato il tempo per partecipare all’evento e ci hanno aiutato a celebrare il nostro matrimonio», ha scritto Marzia Bisognin su Instagram.

«Mi sento la persona più fortunata e sono così piena d’amore. Sono incredibilmente entusiasta di poter chiamare Felix mio marito per il resto della nostra vita», ha aggiunto la moglie di PewDiePie su Instagram. Un altro matrimonio estivo. Stavolta è protagonista l’appassionato di videogiochi e vlogger PewDiePiePie, alias di Felix Kjellberg, insieme alla fidanzata di lunga data.

il matrimonio di pewdiepie e marzia bisogin 5

Per chi non lo conoscesse, PewDiePie è stato per un po’ di tempo il più grande YouTuber della piattaforma. Ora ha “solo” 99,5 milioni di iscritti, quindi non è più il numero uno, ma è senza dubbio molto controverso, visto che è stato accusato di aver rivolto insulti razzisti e fatto “barzellette” antisemite.

il matrimonio di pewdiepie e marzia bisogin 11

Per il Daily Dot questo matrimonio è stato importante quanto il “Royal Wedding”. E PewDiePie l’ha annunciato così: «Siamo sposati! Sono la persona più felice. Sono così fortunato a condividere la mia vita con questa donna fantastica».

