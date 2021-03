26 mar 2021 18:40

L’ABITO NON FA LA LADRA – I CARABINIERI HANNO ARRESTATO DUE UOMINI E DUE DONNE DI NAZIONALITÀ SERBA CHE, LA SCORSA ESTATE, HANNO SVALIGIATO LE CASE DEL CENTRO STORICO DI ROMA: A ENTRARE IN AZIONE ERANO LE DONNE, DI GIOVANE ETÀ E BEN VESTITE, CHE SI INTRUFOLAVANO NEGLI APPARTAMENTI RUBANDO GIOIELLI, BORSE GRIFFATE E OGGETTI DI VALORE. GLI UOMINI INTERVENIVANO SOLO PER SMURARE LA CASSAFORTE E…