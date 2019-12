L’ABITO NON FARÀ IL MONACO, MA LA FIGA SÌ – IL 2019 CI HA REGALATO L’IMMANCABILE TRASH SUL RED CARPET, MA NON SEMPRE LE STAR HANNO OPTATO PER UN OUTFIT OSCENO - DAGLI OSCAR AL MET BALL, FINO AL FESTIVAL DI VENEZIA, SONO TANTE LE PROTAGONISTE CHE HANNO CENTRATO IL LOOK SCEGLIENDO ABITI DA SOGNO E SFILANDO CON PORTAMENTO FIERO: DA LADY GAGA A GIGI HADID, TUTTE LE STAR MEGLIO VESTITE DI QUEST’ANNO…