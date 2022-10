L’ACCUSA DEI SERVIZI SEGRETI RUSSI: “L'ATTACCO TERRORISTICO AL PONTE DI CRIMEA È STATO PIANIFICATO DAL CAPO DELL'INTELLIGENCE MILITARE UCRAINA, KIRILL BUDANOV” - GLI 007 DI MOSCA HA ARRESTATO OTTO SOSPETTI PER L’ATTACCO AL PONTE: SONO 5 CITTADINI RUSSI E 3 FRA UCRAINI E ARMENI - SECONDO L’FSB, SONO STATI UTILIZZATE PIU’ DI 22 TONNELLATE DI ESPLOSIVO: “SVENTATO ATTACCO TERRORISTICO UCRAINO NELLA CITTA’ DI BRYANSK”

esplosione ponte kerch crimea

MOSCA, ARRESTATI 8 SOSPETTI PER ESPLOSIONE PONTE CRIMEA

(ANSA-AFP) - MOSCA, 12 OTT - L'intelligence russa (Fsb) ha reso noto di avere arrestato otto sospetti in relazione all'esplosione sul ponte di Crimea. "Finora cinque cittadini russi e tre fra ucraini e armeni che hanno partecipato ai preparativi dell'attentato sono stati arrestati nell'ambito di un procedimento penale", ha dichiarato l'FSB. Lo riporta la Tass. Fino a questo momento, ha proseguito, sono stati identificati almeno 12 complici nei preparativi dell'attentato.

KYRYLO BUDANOV

Tre ucraini, due georgiani e un cittadino armeno hanno organizzato la consegna di esplosivi dalla Bulgaria prima alla Georgia e poi all'Armenia. Secondo i servizi russi, inoltre, un altro cittadino ucraino e cinque russi identificati avevano preparato falsi documenti per una società inesistente in Crimea per ricevere gli esplosivi.

MOSCA, CAPO 007 KIEV MENTE ATTACCO A PONTE CRIMEA

(ANSA) - MOSCA, 12 OTT - L'attacco terroristico al ponte di Crimea è stato pianificato dal capo dell'intelligence militare ucraina, Kirill Budanov: lo afferma l'intelligence russa (Fsb), secondo quanto riporta la Tass.

kyrylo budanov 2

MOSCA, SUL PONTE DELLA CRIMEA 22,770 CHILI DI ESPLOSIVO

(ANSA) - MOSCA, 12 OTT - Nell'attentato di sabato scorso al ponte di Crimea sono stati usati 22.770 kg di esplosivo: lo ha reso noto l'intelligence russa (Fsb), spiegando che l'esplosivo era stato caricato su 22 pallet (da trasporto) ed era avvolto in rotoli di polietilene da costruzione. Lo riporta la Tass. "L'esplosivo era nascosto in rotoli di polietilene da costruzione su 22 pallet per un peso totale di 22.770 chili - ha affermato l'Fsb -. È stato spedito dal porto di Odessa alla città bulgara di Ruse all'inizio di agosto". La spedizione è stata organizzata in base a un contratto del 2 agosto scorso tra Translogistics UA (Kiev) e Baltex Capital (Ruse).

esplosione ponte kerch crimea vista dal satellite

MOSCA, SVENTATO ATTACCO TERRORISTICO UCRAINO IN RUSSIA

(ANSA) - MOSCA, 12 OTT - L'intelligence russa (Fsb) ha sventato un attacco terroristico dei servizi speciali ucraini che aveva per obiettivo in un terminale logistico nella città russa di Bryansk ed ha arrestato un cittadino ucraino: lo ha reso noto la stessa Fsb, come riporta la Tass. "L'Fsb ha sventato i preparativi dei servizi speciali ucraini per un atto terroristico in un terminal logistico a Bryansk.

esplosione ponte kerch crimea

Un cittadino ucraino nato nel 1967 che era arrivato al confine russo da Kiev passando per l'Estonia su istruzioni dei servizi di sicurezza ucraini è stato arrestato durante un'operazione di ricerca", ha affermato l'intelligence russa. Secondo l'FSB, l'ucraino si è pentito e sta aiutando le autorità russe nelle indagini. Una bomba artigianale dell'equivalente circa tre kg di tritolo e dispositivi per contattare il servizio di sicurezza ucraino sono stati confiscati all'uomo, contro il quale è stato avviato un procedimento penale.

esplosione ponte kerch crimea ESPLOSIONE PONTE CRIMEA 8sr