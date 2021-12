ORA I NO-VAX NON POTRANNO PIÙ USARE LA SCUSA DEL “VACCINO SPERIMENTALE” - DA GENNAIO DOVREBBE ARRIVARE IL “NOVAVAX”, CHE UTILIZZA NANO-PARTICELLE DI VIRUS ADDIZIONATE A UNA MOLECOLA PER STIMOLARE LA PRODUZIONE DI ANTICORPI, UNA TECNOLOGIA SPERIMENTATA DA DECENNI SU ALTRE MALATTIE – IL VACCINO SARÀ SOPRATTUTTO SOMMINISTRATO PER LE TERZE DOSI E CONSENTIRÀ DI AMPLIARE LA POSSIBILITÀ DI IMMUNIZZAZIONI ETEROLOGHE…