L’AIFA SOSPENDE L'UTILIZZO DEL VACCINO ASTRAZENECA IN ITALIA. LA FRANCIA SEGUE A RUOTA E FERMA L’INOCULAZIONE DEL SIERO – LA MOTIVAZIONE DELLO STOP IN GERMANIA: “ DECISIONE PRESA PER CAUTELA E PER MANTENERE LA FIDUCIA NEL VACCINO DOBBIAMO DARE AI NOSTRI ESPERTI IL TEMPO DI VERIFICARE I NUOVI CASI” – L’EMA: “NON VEDIAMO ALCUN PROBLEMA NEL PROSEGUIRE LE VACCINAZIONI UTILIZZANDO QUESTO VACCINO. RAPPORTO RISCHI BENEFICI POSITIVO”

Da "Ansa"

vaccino astrazeneca

L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.

Ema, nessun problema nell'uso di AstraZeneca : 'Verifiche sui casi sospetti, rapporto rischi-benefici positivo'

Da "Ansa"

"Il rapporto tra benefici e rischi" per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca "è considerato positivo e non vediamo alcun problema nel proseguire le vaccinazioni utilizzando questo vaccino". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile per la strategia vaccinale dell'Ema, in audizione all'Europarlamento.

ASTRAZENECA

"Stiamo esaminando i dati e gli eventi letali riportati per tentare di capire se ci sono cluster specifici di casi" legati "a certi tipi di patologie o allo status medico dei soggetti", ha aggiunto Cavaleri, sottolineando che finora non vi sono evidenze che "dimostrino un rischio emergente che influenzi il rapporto benefici/rischi".

Spahn: Per fiducia in vaccino dare tempo a verifiche tecnici

Da "Ansa"

"Conosciamo la portata di questa decisione che non è stata presa a cuor leggero. Ma è una decisione fattuale e non politica". Lo ha detto il ministro della Salute tedescon Jens Spahn, annunciando che la Germania ha sospeso l'uso di AstraZeneca temporaneamente. "È una decisione presa per pura cautela". "Per mantenere la fiducia nel vaccino dobbiamo dare ai nostri esperti il tempo di verificare i nuovi casi e "sgomberare il campo da eventuali rischi", ha continuato. "Deve essere chiaro - ha aggiunto - che anche non vaccinare comporta dei rischi".

vaccino astrazeneca

Francia sospende AstraZeneca 'in attesa parere Ema domani' ++

Lo annuncia il presidente Emmanuel Macron

Da "Ansa"

La Francia sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino a domani, in attesa del parere dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron.

vaccino oxford astrazeneca astrazeneca vaccini astrazeneca ASTRAZENECA ASTRAZENECA ASTRAZENECA vaccino astrazeneca

coronavirus vaccinazioni a fiumicino vaccino astrazeneca