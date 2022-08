L’ALTRA ANGELA – IN MOLTI SI SONO DOMANDATI CHI FOSSE LA SIGNORA CHE HA DATO UNA CAREZZA AD ALBERTO ANGELA, AL TERMINE DEL SUO COMMOVENTE DISCORSO IN MEMORIA DEL PADRE PIERO. SI TRATTA DI CHRISTINE, SUA SORELLA MAGGIORE – RISERVATA COME LA MADRE, È NATA NEL 1958 E DI LEI SI SA POCHISSIMO. DI LAVORO FA LA RICERCATRICE E HA AIUTATO IL PADRE NEL SUO LAVORO, SCRIVENDO CON LUI IL LIBRO “TI AMERÒ PER SEMPRE”

Teresa Cioffi per www.corriere.it

alberto angela roberto gualtieri e christine angela

Alla camera ardente di Piero Angela, scomparso sabato, in Campidoglio una folla di persone saluta il maestro della divulgazione scientifica. Ci sono i telespettatori, gli amici, i colleghi e i familiari, tra cui i figli. Se Alberto si è prodigato in un discorso molto sentito, in molti si sono domandati chi fosse la signora al suo fianco, ovvero la sorella maggiore. Si chiama Christine, è nata nel 1958 e ha sempre avuto a cuore la propria privacy tanto che di lei si sa ben poco.

Riservata come la madre

Un carattere riservato forse simile a quello di sua mamma, Margherita Pastore. Piero Angela al contrario è stato intervistato parecchie volte e in qualche occasione ha avuto modo di parlare delle personalità femminili della sua famiglia.

christine angela

Aveva raccontato di sua moglie, conosciuta negli anni ‘50, il rapporto fatto di stima e di affetto costruito negli anni su quei «ti voglio bene» scambiati nella quotidianità, il supporto in ogni situazione e soprattutto negli spostamenti (Piero soffriva di ernia al disco e Margherita si offriva di portargli le valige da quando aveva 25 anni). «Mia moglie mi ha aiutato molto - aveva raccontato al settimanale Oggi - è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Ha tirato su due figli magnifici». Di Alberto si sa quasi tutto, di Christine pochissimo. Anche per lei però lo studio, in particolare della storia, rappresenta una parte importante della vita. È, infatti, una ricercatrice.

piero angela con il figlio alberto

Il ringraziamento

In un’altra intervista, questa volta al Corriere, Piero Angela raccontò che al momento della nascita dei figli non solo presenziò, ma registrò anche ogni singolo istante. Deformazione professionale. Alberto ha sempre affiancato il padre nel racconto televisivo, ma anche Christine ha avuto l’occasione di appoggiare Piero Angela nel suo lavoro: «Devo ringraziare Christine Angela per la ricerca e l’analisi degli oltre quattrocento articoli scientifici che costituiscono la documentazione di base del libro, un lavoro senza il quale quest’opera non avrebbe potuto essere realizzata».

christine angela carezza il fratello alberto

Il libro in questione è «Ti amerò sempre», uscito nel 2014. Della figlia di Piero Angela si sa poi che ha due figli, Alessandro e Simone. Così come è stato per i cugini Riccardo, Edoardo e Alessandro (figli di Alberto) per i figli di Christine avere un nonno come Piero Angela fu un onore anche se non fu sempre presente: «Siamo molto legati ma di solito i nonni hanno tempo a disposizione, sono pensionati. Io non svolgo quelle funzioni...».

alberto angela ai funerali del padre piero 3 alberto angela ai funerali del padre piero 2 alberto angela ai funerali del padre piero enrico letta alberto angela funerale piero angela 2