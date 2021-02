9 feb 2021 18:31

UN’ALTRA BOCCA DA SFAMARE PER ELISABETTA – OGNI TANTO I NIPOTI REGALANO QUALCHE BELLA NOTIZIA ALLA REGINA: È NATO IL FIGLIO DI EUGENIE DI YORK E DEL MARITO JACK BROOKSBANK - IL PICCOLO PESA 3.600 GRAMMI E I NEO GENITORI HANNO DATO L’ANNUNCIO SU FACEBOOK CON UNA FOTO IN BIANCO E NERO. NON SI SA ANCORA IL NOME DEL NEONATO CHE È L’UNDICESIMO IN LINEA DI SUCCESSIONE PER IL TRONO…