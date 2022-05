L’AMBASCIATORE PORTA PENE - CONDANNATO PER MOLESTIE SESSUALI NADEEM RIAZ, EX AMBASCIATORE DEL PAKISTAN IN ITALIA - A DENUNCIARLO UNA EX FUNZIONARIA DELLA SEDE DIPLOMATICA - L’UOMO E’ STATO ALLONTANATO DAL SERVIZIO E CONDANNATO A PAGARE UN RISARCIMENTO DI 25 MILA EURO...

Da “il Messaggero”

NADEEM RIAZ

Il Difensore civico federale del Pakistan ha disposto l'allontanamento dal servizio del diplomatico Nadeem Riaz, già ambasciatore in Italia fino al 2020, in seguito a una querela presentata da una ex funzionaria pachistana dell'ambasciata a Roma che lo accusava di molestie sessuali. La decisione ha un significato simbolico, perché Riaz è già in pensione. Il giudice lo ha tuttavia condannato anche a pagare un risarcimento pari a 25.000 euro.

«Ho vinto la causa contro il signor Nadeem Riaz per molestie sessuali, è stata una lunga battaglia per la giustizia», ha scritto su Twitter la donna che aveva presentato la denuncia, Saira Imdad Ali, consigliere commerciale presso l'ambasciata a Roma dal 2016 al 2018. Secondo l'accusa, l'ambasciatore «ha molestato sessualmente» la funzionaria e «con l'impiego di diverse tattiche e diversi modi ha reso l'ambiente di lavoro ostile per lei al punto che è stata costretta a lasciare la capitale italiana per tornare in Pakistan». La donna, dunque, subì anche un grave danno psicologico.

