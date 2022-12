13 dic 2022 13:40

L’AMBULANZA È IL MEZZO PERFETTO PER SPACCIARE – LEGGETE COSA SI ERANO INVENTATE LE COSCHE DURANTE IL COVID PER SPACCIARE COCAINA, MARIJUANA E HASHISH: PER FAR ARRIVARE LA DROGA A MESSINA DALLA CALABRIA, I PUSHER LA CARICAVANO SULLE AMBULANZE COSÌ DA ELUDERE I CONTROLLI E POTER BENEFICIARE DI UN CANALE PRIORITARIO SULLO STRETTO…