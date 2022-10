L’AMERICA BATTE UN COLPO – L’ATTACCO DI PUTIN A KIEV CAMBIA L’ATTEGGIAMENTO STATUNITENSE, CHE NEGLI ULTIMI GIORNI ERA DIVENTATO RITROSO E INFASTIDITO DI FRONTE ALL’EUFORIA DI ZELENSKY. BIDEN CHIAMA IL PRESIDENTE UCRAINO E SI IMPEGNA A FORNIRE ALTRE ARMI, COMPRESI “SISTEMI AVANZATI DI DIFESA AEREA” – LA GRAN BRETAGNA ALL’ONU: “LE NAZIONI UNITE NON POSSONO CEDERE SULL’INTEGRITÀ TERRITORIALE”

BIDEN A ZELENSKY, VI DAREMO SISTEMI DIFESA AEREA AVANZATI

(ANSA) – Il presidente americano Joe Biden si è impegnato con il leader ucraino Volodymyr Zelensky "a continuare a fornire all'Ucraina il supporto necessario per difendersi, compresi sistemi avanzati di difesa aerea". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sulla telefonata. Biden "ha anche sottolineato il suo continuo impegno con alleati e partner per continuare a imporre costi alla Russia, ritenendo la Russia responsabile dei suoi crimini di guerra e e delle sue atrocità".

Nel suo colloquio telefonico con Zelensky, Biden ha condannato gli attacchi missilistici della Russia in tutta l'Ucraina e ha espresso "le sue condoglianze alle famiglie di coloro che sono stati uccisi e feriti in questi attacchi insensati".

UCRAINA: USA, NUOVI PACCHETTI ARMI NEI PROSSIMI GIORNI

(ANSA) - Gli Stati Uniti "invieranno nuovi pacchetti di armi a Kiev nei prossimi giorni e continueranno ad aiutare l'Ucraina a difendersi per tutto il tempo necessario". Lo ha detto in un'intervista alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby.

RUSSIA A ONU, NATO PUNTA A SCONFIGGERE O INDEBOLIRE MOSCA

(ANSA) - La Nato punta a sconfiggere o indebolire la Russia. Lo ha detto l'ambasciatore di Mosca all'Onu Vassily Nebenzia in Assemblea Generale.

UCRAINA: GB A RUSSIA, I CONFINI NON SI CAMBIANO CON LA FORZA

(ANSA) - "Quello della Russia sulle regioni ucraine è stato il più grande tentativo di annessione con la forza dalla Seconda guerra mondiale. Vladimir Putin cerca di prendere con la forza il territorio dell'Ucraina, le sue risorse, la sua identità. I confini non possono essere cambiati con la forza". Lo ha detto l'ambasciatrice britannica all'Onu, Barbara Woodward, in Assemblea generale, chiedendo ai paesi membri di votare in favore della risoluzione promossa dall'Ue che condanna l'annessione. (ANSA).

UCRAINA: CPI, PER CRIMINI GUERRA RUSSIA CI SARÀ RESA DEI CONTI

(ANSA) - Karim Ahmad Khan, il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi), ha assicurato che ci sarà giustizia per i crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. Il diritto internazionale, ha detto Khan parlando con la Cnn, "garantirà che ci sarà un giorno della resa dei conti in Ucraina e in altre situazioni in cui qualsiasi bullo, qualsiasi individuo con una pistola o un missile, o con la capacità di infliggere terrore ai più vulnerabili, si renderà conto che la legge esiste". "La legge può non essere così forte come molte persone vorrebbero, ma non è così debole come molte persone pensano", ha sottolineato il capo della Cpi raccontando che ci sono suoi uomini "nei bunker in Ucraina insieme a civili, donne e bambini. Siamo lì per arrivare alla verità".

UCRAINA: GB, L'ONU NON PUÒ CEDERE SULL'INTEGRITÀ TERRITORIALE

(ANSA) - "La Carta delle Nazioni Unite sancisce il principio dell'integrità territoriale. Non abbiamo modo di risolvere le controversie o raggiungere gli obiettivi fondamentali dell'Onu se cediamo su questo principio, se un capo di Stato canaglia può con la forza cambiare i confini di un altro membro delle Nazioni Unite". Lo ha detto l'ambasciatrice britannica al Palazzo di Vetro, Barbara Woodward, in Assemblea generale, ribadendo che "la guerra della Russia sta ribaltando il principio più sacro del sistema internazionale: i confini non possono essere ridisegnati con la forza".

