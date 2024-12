L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI “UNITEDHEALTH”, BRIAN THOMPSON, È STATO UCCISO A COLPI DI ARMA DA FUOCO AL PETTO, A NEW YORK – IL MANAGER ERA APPENA USCITO DALL’HOTEL HILTON DI MIDTOWN, IN QUELLO CHE LA POLIZIA DEFINISCE “UN ATTACCO MIRATO” DA PARTE DI UN UOMO MASCHERATO, CHE POI È SCAPPATO

Il Ceo di UnitedHealth Brian Thompson è stato ucciso a colpi di arma da fuoco al petto questa mattina fuori davanti all'hotel Hilton di Midtown, a New York, in quello che la polizia definisce un attacco mirato. La vittima, 50 anni, si trovava in hotel intorno alle 6:46 del mattino, in anticipo rispetto alla data di arrivo per una conferenza, quando un uomo mascherato che presumibilmente lo stava aspettando ha sparato ripetutamente prima di fuggire verso est dalla 6th Avenuel. Lo hanno riferito fonti della polizia al NY Post. Thompson è stato trasportato d'urgenza al Mt Sinai Hospital in condizioni critiche, dove è stato poi dichiarato morto.

