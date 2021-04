L’AMMIRATORE (NON MOLTO) SEGRETO - UNA DONNA AMERICANA HA CONDIVISO SU TIKTOK UN VIDEO MENTRE VIENE PEDINATA DA UN UOMO SENZA MASCHERINA E IN ABITI CASUAL - LA RAGAZZA IMPLORA DI SMETTERE DI SEGUIRLA MA L’UOMO RIFIUTA CHIEDENDOLE '’COME MAI TI VESTI IN QUESTO MODO? SEI UNA PROSTITUTA?’’ - LA 21ENNE HA CONFESSATO CHE L’UOMO LA PERSEGUITA DA 4 ANNI ED E’ DOVUTA TRASFERIRSI A CAUSA DELLO STALKER, MA CHE SI RIFIUTA DI CHIAMARE LA POLIZIA O DI EMETTERE UN ORDINE RESTRITTIVO PERCHE’…

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

donna e stalker

Una donna americana ha condiviso sui social un video del suo orribile incontro con un uomo, che lei dice di essere il suo 'stalker', mentre la seguiva incessantemente e si rifiutava di andarsene nonostante le sue suppliche di essere lasciata sola. Il video pubblicato su TikTok mostra un uomo senza maschera in abiti casual e un berretto da baseball verde che segue la 21enne da vicino.

Nonostante la donna lo avesse ripetutamente implorato di lasciarla sola, l'uomo ha rifiutato, insistendo sul fatto che doveva smetterla di parlargli e ignorando le sue disperate richieste di andarsene.

"Lasciami in pace", dice con fermezza all'inizio del video. Ignorando la sua richiesta. L'uomo commenta il fatto che ha iniziato a registrare, dicendo: "Va bene, non mi interessa, puoi registrarmi quanto vuoi".

lo stalker

"Per favore lasciami in pace", ripete la ragazza. L'uomo continua a seguirla in modo aggressivo, mantenendo lo stesso ritmo a pochi passi mentre lei ripete più volte: "Per favore, lasciami in pace", anche voltandosi per gridarglielo disperatamente in faccia. "Parlami solo per due minuti e ti lascio in pace", risponde l'uomo.

"Oh mio Dio," dice alla telecamera prima di rivolgere di nuovo la sua attenzione all'uomo. “È troppo dannatamente presto per questa merda. Per favore lasciami in pace.” L'uomo ignora le richieste e continua a seguirla, dicendo: 'Come mai ti vesti in questo modo? Sei una prostituta?

In un secondo video, si vede la ragazza che continua a urlargli contro mentre lui la segue da vicino, supplicandolo di "smetterla di perseguitarmi! […] Per favore, non vivo più qui perché mi segui ogni giorno. Ecco perché mi sono trasferita ", dice sempre più disperata. "No, no, non lo so," dice l'uomo mentre la tallona.

lo stalker 2

“Lasciami in pace!” lei implora. Lui però risponde dicendo: “Lo farò. Parla con me per due minuti e ti lascio in pace" al quale la ragazza risponde: “No! Zero minuti. Non voglio parlarti mai. Non voglio mai sentirti o vederti. Per favore, Dio ti benedica, ma per favore lasciami in pace.”

Il video finisce proprio mentre le dice che non chiamerà la polizia su di lui. Nel testo allegato al video, la giovane donna ha detto che l'uomo "mi segue in giro da 4 anni", ma che non ha emesso un ordine restrittivo perché la polizia le ha detto che avrebbe dovuto condividere la sua identità, dando quindi all'uomo l’accesso al suo nome e indirizzo.

In questa particolare occasione, ha detto di essere scappata sana e salva grazie a una “coppia adorabile” che è intervenuta e “mi ha accompagnata alla macchina.”

lo stalker 3 lo stalker 4