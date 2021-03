fatebenefratelli Milano

DAGOREPORT

MORATTI/ VACCINI, IL VIP SALTA LA FILA?

“Tutti in coda per il vaccino anche agli ottantenni”, titolano le cronache milanesi non potendo nascondere il caos che regna alla Regione del duplex Fontana-Moratti. “La fila degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna”, insorge pure il consulente di Lady Letizia, Guido Bertolaso, chiedendo scusa.

attilio fontana e letizia moratti

Ma alcuni hanno segnalato a Dagospia che all’ospedale Fatebenefratelli ci sarebbe una corsia preferenziale per Vip (o morti di fama). Il trio dei beneficiati annovererebbe, tra gli altri, un noto finanziere, uno stimato notaio e una nobildonna di ramo sabaudo. I nomi? Ah saperli! Magari alla prossima puntata.

beppe sala

SALA/ VIRATA VERDE IN JEANS

Nel pieno della zona rossa (causa pandemia), il sindaco di Milano vira sul verde (ecologista) e abbraccia la paladina dello sviluppo sostenibile, Greta Thumberg. E immaginando che non essere più giovani può essere impopolare, il Beppone Sala posta su Instagram la foto di un paio di jeans personalizzati (“Ad Usum Maioris”) appena regalatigli.

Per poi chiosare sul social, tra lo stupore (e lo sgomento) dei cittadini con le tasche vuote e alle prese con problemi assai più gravi: ”Amo pazzamente i jeans. Se potessi non metterei altri pantaloni…”. L’andare dell’età, secondo un ironico filosofo, “non ha alcuna importanza eccetto per chi è un formaggio”

beppe sala

CORRIERE/1 VELTRONI IL LETTA-LETTA DI CAIRO

Da ex porta-borsette di Veronica Lario, attrice (mancata) e futura moglie di Silvio Berlusconi, il sogno inseguito di Urbanetto Cairo negli anni è stato sempre quello di emulare l’epopea del Cavaliere nero di Segrate: tv, giornali, riviste, il calcio, le donne…

Veltroni

A volte con scarsa fortuna (il Torino che lotta per la salvezza), ma neppure il suo faro guida era riuscito a conquistare il “Corriere della Sera” (Rcs) con l’aiuto generoso di Abramo Bazoli protettore di BancaIntesa, istituto che con Ubi resta il suo principale creditore.

cairo luciano fontana

Eppure Berlusconi ai tempi di Craxi ci aveva provato, con varie cordate, a mettere le mani sul bastione di via Solferino. E nell’inseguire il suo Maestro di “Cazzuola&Media”, anche lui ha trovato finalmente il suo Gianni Letta che gli sussurra all’orecchio: Walter Veltroni. L’ex leader Pd che oltre a scrivere articoli, commenti, interviste e libri per la ditta Cairo, emulando la produzione letteraria dell’ex dittatore coreano Kim il Sung, nei Palazzi del potere conta amicizie trasversali.

Mario Draghi con la moglie Serena Cappello

Tant’è che nella redazione del Corriere si mormora che il vero direttore (ombra) del quotidiano sia proprio Walterino che quando guidava l’”Unità” aveva come uomo macchina proprio Luciano Fontana, che oggi occupa la stanza di Albertini.

CORRIERE/2 SOLFERINO UNA BUCA DELLE LETTERE

Passi per gli errori in blu in prima pagina (Biden vara un piano da 1,9 miliardi, ma era erano ben 1.900) o nelle cronache (I Santi Pietro e Paolo fanno iniezioni insieme all’Esercito), quello che non mandano giù i redattori di via Solferino sono le pagine dei commenti trasformate nella buca delle lettere.

Myrta Merlino e arcuri Myrta Merlino - prefazione Mario Draghi

“Ma quali titoli ha la signora Myrta Merlino conduttrice de La7 per dire la sua su tutto?”, qualcuno (pochi) continua a indignarsi al Corriere. Ma forse un merito ce l’ha la Merlino dell’’’Aria che tira’’: essere riuscita nel 2003 a farsi scrivere da Mario Draghi l’introduzione al suo libro “La Moneta” edito da Sperling&Kupfer.

L’OPA DI PIGNATARO CHE VUOL ESSERE CEFIS

Panico nelle redazioni economiche dei quotidiani milanesi. All’annuncio che il finanziere bolognese, Andrea Pignataro, aveva lanciato tre Opa (Offerte pubbliche di acquisto) miliardarie per acquisire con la sua Ion la Cerved (colosso dei dati aziendali) e della Cedacri, non si trovava una foto del rampante (e riservatissimo) cinquantenne gestore di fondi.

Andrea Pignataro (nel cerchio)

I più attempati trader a piazza Affari ricordano che soltanto il mitico Eugenio Cefis era riuscito a far scomparire la sua immagine pure dagli archivi dei quotidiani. Ma Dagospia è riuscita a pescare una immagine dell’uomo invisibile alla Festa dello Ielo (raccolta fondi per la lotta contro il cancro) organizzata nel 2015 dalla scomparsa zarina di ‘’Vogue’’, Franca Sozzani, a Villa Reale a Monza. Con un dubbio: è lui o non è lui il volpino dell’Opa selvaggia?

L’AMORE (S)PIUMATO AL TEMPO DEL COVID

Ritratto famiglia Ruffini

Dalle notti in bianco di Marco Tronchetti, per seguire in tv le imprese di Luna Rossa, alla “mossa del cavallo” (o del somaro, per il Pd) del sindaco Sala nelle cene al buio si contano gli amici caduti e quelli intubati per la pandemia.

remo ruffini e la moglie francesca

Ma a tenere banco è soprattutto il matrimonio del noto imprenditore-finanziere dei piumini Moncler Remo Ruffini che sarebbe arrivato al capolinea a causa di una ex modella passata a condurre in tv. “Entrambi sono sposati e le coppie si frequentavano facendo ogni volta la morale a chi rubava il partner all’amico”, osserva pungente una sciura gustando un the al bar Cova. Il nome della “peccatrice”? Ah saperlo! Magari alla prossima puntata.

remo ruffini moncler 1