L’AMORE RENDE CIECHI, MA ANCHE IL SESSO NON SCHERZA! – ANDARE A LETTO CON UNA PERSONA ALL’INIZIO DI UNA RELAZIONE CI ANNEBBIA IL CERVELLO E NON CI FA VALUTARE CHI ABBIAMO DAVANTI – L’ESPERTA DI RELAZIONI DI COPPIA LOUANNE WARD SPIEGA QUALI SONO GLI ERRORI E COME EVITARLI: OCCHIO A USARE IL SESSO COME UNO STRUMENTO PER FARE PACE PERCHÉ AIUTERÀ A METTERE LA POLVERE SOTTO AL TAPPETO, MA ATTENZIONE ANCHE A…

DAGONEWS

uomo bendato

L’amore rende ciechi, ma il sesso non scherza nemmeno. Louanne Ward, coach relazionale, rivela come fare sesso all’inizio di una relazione non aiuta a valutare complessivamente una persona. «È una delle più belle emozioni, ma quando sei nelle prime fasi vedi la persona in modo diverso perché sei accecato dalla passione». Quindi quali errori in camera da letto fanno le coppie?

1. Essere sopraffatti dalla lussuria

Spesso quando incontriamo qualcuno di nuovo cadiamo in una fase instabile di infatuazione in cui può essere difficile valutare chiaramente chi ci è davanti. «All'improvviso vedi più aspetti positivi che negativi e non vedi ciò che poi vedrai in futuro con chiarezza e che potrebbe non piacerti».

sesso 2

2. Dimenticare che le sostanze chimiche rilasciate durante il sesso sono "accecanti"

Fare sesso rilascia dopamina, un neurotrasmettitore associato al piacere. Più si condividono emozioni forti più si ha una certa dipendenza. Questo rende difficile pensare razionalmente in un momento in cui la tua mente pensa solo a una cosa. «Non hai nemmeno bisogno di stare con quella persona. Il semplice pensiero, tocco, odore o sapore del tuo amante può fornire creare un’impenna della dopamina che finirà per accecarti costruendo un’immagine falsa».

bondage

3. Usare il sesso come strumento per fare pace dopo una rissa

Associare il sesso alla polemica può creare gravi problemi alla tua relazione. «Usare il sesso come strumento per recuperare dopo una discussione e avvicinarsi quando ci si sente insicuri è un ottimo modo per entrare in connessione, ma alla lunga non farà affrontare i problemi. Sarà come mettere la polvere sotto al tappeto».

sesso 2

4. Non fare sesso abbastanza spesso

Senza contatto fisico e intimità il tuo benessere e la tua salute mentale possono essere influenzati.

«Inizi a notare tutte le cose sbagliate in una relazione e difficilmente riuscirai a vedere le cose in maniera diversa. Sebbene non debba essere un evento programmato, dovrebbe essere qualcosa di cui tu e il tuo parlate spesso».

sesso 1

5. Andare contro gli standard morali

Nel fervore del momento le persone possono concordare su cose che normalmente non sarebbero disposte a fare. «Questo porterà un conseguente senso di colpa, vergogna e sorprese inaspettate e indesiderate».

