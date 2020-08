L’APPETITO (SESSUALE) VIEN OVULANDO – MAI PIU' IL CICLO UTILIZZATO COME SCUSA PER NON FARE L'AMORE. ANZI: CI SONO UNA SERIE DI FATTORI CHE POSSONO FAR AUMENTARE IL DESIDERIO SESSUALE – LA SESSUOLOGA: “LE MESTRUAZIONI DIPENDONO DA UN CALO DI PROGESTERONE E QUESTO POTREBBE IN PARTE SPIEGARE L'INCREMENTO DEL DESIDERIO SESSUALE. SULLA MAGGIORE ECCITAZIONE È POSSIBILE CHE AGISCA ANCHE UN FATTORE PSICOLOGICO CHE…”

Laura Avalle per "Libero Quotidiano"

Per la legge di Murphy il ciclo arriva (quasi) sempre il primo giorno delle vacanze al mare, oppure a ridosso di un evento dove vorresti essere al top e invece ti senti uno schifo proprio a causa "delle rosse". Eppure noi donne, costrette a convivere con la nostra natura, siamo abituate a fare buon viso a cattivo gioco e, salvo qualche caso, anche in quei giorni non ci priviamo di nulla. Neppure del sesso.

«L'universo femminile si sta riappropriando di un periodo che, spesso, veniva indicato come scusa per non fare l'amore», conferma Roberta Rossi, psicoterapeuta e sessuologa presso l'Istituto di Sessuologia Clinica di Roma. «Ovviamente immagino che siano donne che non vivono in modo troppo sofferto la mestruazione e anche che i rapporti, probabilmente, si situano nei giorni meno abbondanti».

Ma il ciclo non è visto come un deterrente al desiderio sessuale di lei?

«Può essere vero, come può essere vero il contrario. È difficile collegare la libido alla funzione di un unico ormone. Le mestruazioni dipendono da un calo di progesterone e questo potrebbe in parte spiegare l'incremento del desiderio sessuale, che solo secondariamente potrebbe incidere sull'eccitazione riportata da molte donne soprattutto nel primo giorno di ciclo.

Sulla maggiore eccitazione è possibile che agisca anche un fattore psicologico che fa sentire la donna più libera dal pericolo gravidanza, che però non è da escludere sia per la possibilità di una doppia ovulazione, sia perché una volta finito il rapporto sessuale gli spermatozoi possono sopravvivere per 3-4 giorni. Altro aspetto è la sensazione di bagnato prodotta dal ciclo, che potrebbe contribuire alla sensazione di eccitazione, simulando la "lubrificazione"».

Nessuna reticenza da parte dell'uomo?

«Un'eventuale resistenza è imputabile sia alla donna, sia al partner che può dichiarare imbarazzo ad approcciare la propria compagna. Questione di scelte. Se entrambi nella coppia sono d'accordo nel farlo, non c'è nulla che lo possa impedire. Un aiuto, semmai, può venire dalla coppetta mestruale riutilizzabile progettata per il sesso (non è un anticoncezionale).

La sua forma è simile a un diaframma e si trova proprio sotto la cervice, permettendo così la penetrazione standard senza interruzioni», spiega la sessuologa, che non ha dubbi: «Le coppette mestruali potranno contribuire a implementare la salute sessuale della coppia che da sempre vede con un certo distacco la possibilità di avere rapporti sessuali».

E sì che soddisfare quel desiderio non può che fare bene. L'orgasmo provoca spasmi muscolari che permettono al sangue di fluire velocemente (i dolori diminuiscono) e che stimolano la produzione di ormoni legati al benessere. Ma i pro non finiscono qui: è possibile sfruttare la situazione "non convenzionale" per usare la fantasia e sorprendere il partner. Un esempio? Una sessione hot sotto la doccia con qualche candela e le luci soffuse: l'acqua ripulirà l'eventuale sangue e stimolerà i sensi.

