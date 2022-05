L’ARTE DI TRUFFARE – DOPO AVER SPILLATO FIOR DI SOLDONI AI RICCASTRI DI MANHATTAN, ANNA SOROKIN È PRONTA A PRENDERE PER IL CULO NUOVAMENTE GLI ALLOCCONI DI NEW YORK: LA TRUFFATRICE, RISPEDITA IN GERMANIA, STA ORGANIZZANDO LA SUA PRIMA MOSTRA NEGLI STATI UNITI CON VENTI SCHIZZI REALIZZATI MENTRE ERA IN CARCERE – QUATTRO SCARABOCCHI CHE, SECONDO LA CURATRICE DELLA MOSTRA, VARREBBERO 500MILA DOLLARI E… - VIDEO

DAGONEWS

profilo instagram anna delvey court looks gli outfit di anna delvey in tribunale 2

Anna Sorokin continua a far parlare di sé. Dopo aver truffato i piani alti di Manhattan adesso sta cercando di rifilare a qualche alloccone i suoi schizzi realizzati in carcere.

I suoi venti scarabocchi saranno presentati al Public Hotel di New York e la Delvey presenzierà in videochiamata visto che è stata rispedita in Germania.

«Questa è una raccolta di schizzi che ho creato durante la detenzione nell'ICE Orange County - ha raccontato Delvey - Volevo catturare alcuni dei momenti che ho passato lì dentro. Alcuni dei pezzi sono semplici, altri sono più astratti e saranno unici.

Ho studiato illustrazione di moda alla Parsons di Parigi, ma da allora non ho disegnato. Ora volevo raccontare la mia storia dal mio punto di vista

profilo instagram anna delvey court looks gli outfit di anna delvey in tribunale 3

Chris Martine, che gestisce le vendite per Sorokin attraverso il Founders Art Club, ha detto che il valore degli schizzi è di 500mila dollari. Ma chi è interessato a quattro scarabocchi?

