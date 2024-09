UN’ASCESA DA SPAVENTO - I FILM HORROR STANNO VIVENDO UN PERIODO D’ORO: DOPO UN LUNGA STAGIONE DI FIACCA, CON LA PANDEMIA LE PERSONE SONO TORNATE AD APPASSIONARSI AL GENERE E LE CASE DI PRODUZIONE HANNO INVESTITO MILIONI PER PORTARE IN SALA FILM CAPACI DI TERRORIZZARE IL PUBBLICO – AL MOMENTO L’HORROR È IL GENERE CINEMATOGRAFICO IN PIÙ RAPIDA ASCESA: HA RADDOPPIATO LA QUOTA DI MERCATO DAL 4,87% DEL 2013 AL 10,08% DEL 2023 – UN INVESTIMENTO REDDITIZIO COME DIMOSTRA "LONGLEGS" CHE HA… VIDEO

Per più di un secolo, anche durante una pandemia, i film horror sono stati un buon affare, il che la dice lunga sul modo in cui gli esseri umani amano essere intrattenuti. Paghiamo un sacco di soldi per essere spaventati a morte per circa 90 minuti e molti di noi preferiscono sia fatto nell'abbraccio oscuro di un cinema.

Gli psicologi da poltrona potrebbero dire che cerchiamo una via di fuga cinematografica dagli orrori della vita reale, divertimenti che ci consentono di affrontare in sicurezza le paure. Che ci crediate o no, è un dato di fatto che l'horror è ora il genere cinematografico in più rapida ascesa, avendo raddoppiato la sua quota di mercato dal 4,87 percento nel 2013 al 10,08 percento nel 2023, secondo The Numbers, un servizio dati del settore cinematografico.

Ma cosa faranno i registi horror con il loro nuovo potere? Spero che alcuni successi recenti, film come il successo di quest'anno "Longlegs" e "I Saw the TV Glow", entrambi popolari e acclamati dalla critica, più altre scommesse di genere, possano tracciare la strada. I migliori film horror stanno diventando più audaci, più divertenti e più creativi. La cosa più intelligente che il genere può fare per mantenere affamati gli spettatori è abbracciare l'instabile e tenerci sulle spine.

[…] Solo nel 2023, IMDb ha catalogato 1.586 nuovi film horror, in aumento del 39 percento rispetto al 2013, quando il genere ha prodotto 1.140 titoli. Dal 2013, più di 20 dei film horror con i maggiori incassi hanno superato i 200 milioni di dollari al botteghino. L'anno scorso, secondo Comscore, l'horror ha incassato collettivamente 962 milioni di dollari a livello nazionale e oltre 1,9 miliardi di dollari in tutto il mondo, con i sequel di franchise da "Evil Dead Rise" a "Saw X" che hanno superato il traguardo dei 100 milioni di dollari. […]

I fan del genere hanno sentito di nuovo quella vertiginosa scarica di adrenalina a luglio, quando Nicolas Cage è arrivato nei cinema nei panni di un serial killer ammuffito con un debole per gli enigmi e per tormentare Maika Monroe, in "Longlegs" di Osgood "Oz" Perkins. Visceralmente inquietante e morbosamente divertente, i suoi imprevedibili colpi di scena hanno fatto sì che gli spettatori lo definissero il film più spaventoso degli ultimi anni.

Spinto da una campagna di marketing criptica, "Longlegs" ha fatto il botto al botteghino con un'apertura di 22,6 milioni di dollari, superiore alle previsioni (superando di gran lunga i 5,3 milioni di dollari di apertura dell'horror sulle suore di Sydney Sweeney "Immaculate", precedente punto di riferimento del distributore Neon) ed è diventato il secondo successo al botteghino estivo dietro al colosso per famiglie "Cattivissimo me 4". Ma cosa lo ha aiutato a sfondare?

«Questo pubblico richiede e desidera film che siano creativi, trasgressivi e che superino i limiti - afferma Christian Parkes, Chief Marketing Officer di Neon - Per definizione, il genere stesso riguarda i limiti e il superamento di essi. Le persone lo desiderano ardentemente, e credo che lo desiderino in uno spazio comune, motivo per cui sono film perfetti per i cinema. E quello che abbiamo scoperto con "Longlegs" è che le persone volevano andare a spaventarsi al buio».

Entro la fine dell'anno […] il 2024 ci avrà regalato spaventosi film da studio di ogni genere, tra cui uno su una piscina assassina ("Night Swim"), un elegante prequel di "Omen" ("The First Omen"), sequel ("Beetlejuice Beetlejuice") e remake ("The Crow").

L'audace e meraviglioso business del terrore sta macinando soldi perché è capace di portarci fuori dalle nostre zone di comfort, sfidando le nostre paure in modi che guadagnano la nostra attenzione e le nostre urla.

