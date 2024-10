L’ASSALTO AL CONGRESSO AMERICANO? È STATA UNA CAGATA – DAVANTI ALL’EDIFICIO DEL CAMPIDOGLIO, A WASHINGTON, È COMPARSA UNA SINGOLARE OPERA: UNA MEGA CAGATA IN BRONZO APPOGGIATA SULLA SCRIVANIA DI NANCY PELOSI PER SPERNACCHIARE, IN MODO SARCASTICO, LE GESTA EROICHE DEGLI UOMINI E DELLE DONNE CHE FECERO IRRUZIONE A CAPITOL HILL IL 6 GENNAIO DEL 2021 – UN MODO PER RICORDARE CHE PER TRUMP QUELLI ERANO DEI “GUERRIERI E DEGLI INCREDIBILI PATRIOTI”…

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

il monumento con le feci comparso davanti al campidoglio a washington 3

Il National Mall, la monumentale area vicino alla Casa Bianca, ha conosciuto molte forme di protesta negli ultimi sessant’anni. Mancava quella scatologica. Adesso non più: da alcuni giorni è comparsa una enorme scultura in bronzo a rappresentare le feci, rivolta simbolicamente verso Capitol, l’edificio del Campidoglio, il Congresso americano. La scultura fa parte di un’installazione più grande, in cui figura la scrivania dell’ex Speaker della Camera Nancy Pelosi, con a un lato il telefono da ufficio.

il monumento con le feci comparso davanti al campidoglio a washington 2

“Questo memoriale - si legge sulla placca posta in basso alla scrivania - rende onore agli uomini e alle donne che con coraggio irruppero a Capitol il 6 gennaio 2021 per devastare, urinare e defecare in tutte quelle sale consacrate, per sovvertire un’elezione”. “Il presidente Trump - continua la dedica - celebra questi eroi del 6 gennaio come ‘incredibili patrioti’ e ‘guerrieri’. Questo monumento sta a testimoniare il loro audace sacrificio e l’imperitura eredità”.

Il National Park Service, responsabile dell’area, aveva ricevuto la richiesta per poter collocare il monumento da Julia Jimenez-Pyzik, una attivista e scultrice. Un portavoce del Park Service, Mike Litterst, ha spiegato che l’agenzia del parco nazionale “non prende in considerazione il messaggio che viene presentato perché come terreno federale e spazio civico d’America, si garantisce ai cittadini il libero esercizio del diritto d’espressione stabilito dalla Costituzione”.

il monumento con le feci comparso davanti al campidoglio a washington 4

[…] L’installazione resterà esposta fino a tutto il 30 ottobre. Sette giorni prima delle nuove elezioni presidenziali.

il monumento con le feci comparso davanti al campidoglio a washington 1